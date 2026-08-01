Közpénzjelleg

hitel;közpénz;Eximbank;Tiborcz István;

2026-08-01 06:00:00 CEST

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium négy, az Eximbankhoz kapcsolódó ügyben tett feljelentést. A vizsgált finanszírozások összértéke meghaladja az ezermilliárd forintot. Van közöttük 576 milliárdos egyiptomi vasúti fejlesztés, 360 milliárdos észak-macedóniai államhitel és egy 126 milliárdos afrikai infrastruktúra-projekt is. Több ügyletnél különösen nagy kockázatokat és gyenge biztosítékokat azonosítottak. Az érintett kedvezményezettek között ott van a volt miniszterelnök veje, Tiborcz István, továbbá a barátja, Szíjj László.

Mondhatnám, hogy csak az elmúlt 16 évben szokásos… Az adófizetők pénzének költése úgy, mintha magánbefektetőé lenne. Az Eximbank ugyanis nem magánbank, ahol a tulajdonos a saját pénzét kockáztatja. Állami intézmény. Így aztán amikor egy ügylet rosszul végződik, végső soron nem egy távoli befektető veszít, hanem mi, a magyar lakosság.

Az esetek kapcsán újra kiderült, hogy az Orbán-kormány gondolkodásában a közpénz egy nem létező, de legalábbis félreértett fogalom.

A közpénz ugyanis valamely közfeladat ellátására áll rendelkezésre. Amiből összeáll: a többi között a polgárok, a munkaadók, a munkavállalók által befizetett adókból, járulékokból, az állami vagyonból és az állami cégek bevételeiből, az uniós támogatásokból. Valószínűleg ott értette félre az előző kormányzat, hogy fizikailag nála volt a pénz, és emiatt azt gondolta, az övé, szabadon rendelkezhet vele. Így juthatott 700 milliárd forint futballstadionokra, 800 milliárd a Budapest–Belgrád-vasútra, több száz milliárdnyi állami tőke magántőkealapokba, látványberuházásokra.

Kapitány István tárcája végre véget akar vetni a 16 év gyakorlatának. Helyre teszi a fogalmakat. A közpénz a közé. A mienk, akik befizetik. Nagyon jó lenne, ha mindez a gyakorlatban is megvalósulna, és végre ránk, állampolgárokra költenék.