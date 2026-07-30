Valószínűleg Ferencváros egyik köznevelési intézményének munkatársa volt az a 23 éves nő, akit betonkeverő gázolt el a belvárosban

halálos baleset;halálos gázolás;Baranyi Krisztina;

2026-07-30 19:15:00 CEST

A IX. kerületi polgármester azt írta, közel hét év polgármesteri munkájának legszomorúbb hírét kell megosztania.

Tegnap lapunk is beszámolt róla, hogy életét vesztette egy kerékpáros nő szerda délután Budapesten, miután egy teherautóval ütközött az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésénél. A kerékpáros a tehergépkocsi alá szorult, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere ma azt írta: „azt hiszem, közel hét év polgármesteri munkám legszomorúbb hírét kell megosztanom. Tegnap közlekedési balesetben életét vesztette az egyik köznevelési intézményünk mindössze 23 éves munkatársa.” A kerületvezető konkrétan nem nevezte meg, hogy ugyanarról a személyről van szó, mint akiről a tegnapi hírek szóltak, de az egybeesések alapján valószínűsíthető.

„Tudom, hogy a tragédia mértékére nincsenek, nem lehetnek megfelelő szavaim, de szeretném legmélyebb együttérzésemről biztosítani hozzátartozóit, munkatársait. Az önkormányzat épületein gyászlobogó jelzi ugyanezt, és kezdeményezem, hogy Ferencváros az elhunytat saját halottjának tekintse”

- fogalmazott Baranyi Krisztina.