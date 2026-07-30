Valószínűleg Ferencváros egyik köznevelési intézményének munkatársa volt az a 23 éves nő, akit betonkeverő gázolt el a belvárosban

Tegnap lapunk is beszámolt róla, hogy életét vesztette egy kerékpáros nő szerda délután Budapesten, miután egy teherautóval ütközött az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésénél. A kerékpáros a tehergépkocsi alá szorult, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.
Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere ma azt írta: „azt hiszem, közel hét év polgármesteri munkám legszomorúbb hírét kell megosztanom. Tegnap közlekedési balesetben életét vesztette az egyik köznevelési intézményünk mindössze 23 éves munkatársa.” A kerületvezető konkrétan nem nevezte meg, hogy ugyanarról a személyről van szó, mint akiről a tegnapi hírek szóltak, de az egybeesések alapján valószínűsíthető.
„Tudom, hogy a tragédia mértékére nincsenek, nem lehetnek megfelelő szavaim, de szeretném legmélyebb együttérzésemről biztosítani hozzátartozóit, munkatársait. Az önkormányzat épületein gyászlobogó jelzi ugyanezt, és kezdeményezem, hogy Ferencváros az elhunytat saját halottjának tekintse”
- fogalmazott Baranyi Krisztina.Halálos baleset történt a budapesti Nagykörúton