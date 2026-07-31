A Lidl 55 magyarországi településen nyitna új boltot, ha a plázastop enyhülne

Magyarország;bővítés;Lidl;eredmények;adózás;plázastop;árrésstop;Tisza-kormány;

2026-07-31 07:59:00 CEST

A német tulajdonú nemzetközi áruházlánc az új kormány döntésére, tisztességes elbírálási rendszer kialakítására, a piackorlátozó árrésstop kivezetésére vár.

Most 220 üzletünk van országszerte, de 55 településen keresünk még területet, épületet, amelyen megvalósítható lesz egyszer egy Lidl üzlet. A keresési listánkban benne van Budapest is, de olyan városok is, mint például Tiszakécske, Gyömrő, Mogyoród, ahol még egyáltalán nem vagyunk jelen – nyilatkozta a G7-nek adott interjújában Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatósági elnöke, aki nem számít arra, hogy teljesen megszűnne hazánkban az úgynevezett plázastop, de azt várják, hogy az új kormány tisztességes elbírálási rendszert állít fel.

Az igazgatósági elnök szerint az áruházlánc örömmel megfelel az előírásoknak, de szerinte több mindent át kellene gondolnia a kormánynak. – Teljesen rendben van, hogy előírnak bizonyos paramétereket, amit be kell tartani, a jelenlegi szabályozás utóbbi változtatásai azonban csak a kiskereskedelemre fókuszáltak, és minket igyekeznek kiszorítani a fejlődésből, a legutóbbi módosításokkal már a bérleményeket is korlátozták – tette hozzá. Szerinte az árrésstopot is ki kellene vezetni, mert a normál piaci versenyt fékezi. Mint kifejtette, az élelmiszer-infláció hónapok óta mínuszban van, vagyis olcsóbbak, mint egy éve, és a valódi versenyből a vásárló profitál a legtöbbet, erről szól a piacgazdaság.

A Lidl-nek a nettó árbevétele 2025-ben 12 százalékkal 1485 milliárd forintra nőtt, az eredmény 34,6 milliárd forint volt. Költségcsökkentések történtek nálunk is, ugyanakkor a beruházásokat jelentősen növeltük. 2025-ben a nyereségünk több mint dupláját, 78 milliárd forintot fektettünk a magyar gazdaságba, és összesen 321 milliárd forint adót fizettünk be – mondta még Szlavikovics Zita.