40 fokos hőség nem számít, vasárnap délután Újpest-Debrecen meccs lesz

NB I;labdarúgás;MLSZ;kánikula;

2026-07-31 17:18:00 CEST

A szövetség szerint korábban is játszottak már hőségben és minden fél tudta a dolgát.

A Nemzeti Sport érdeklődött az MLSZ-nél arról, hogy a brutális kánikula fényében esetleg előfordulhat-e időpont-módosítás az NB I második fordulójának programjában, a délutáni mérkőzések például átkerülhetnek-e későbbi, esti időpontra. A labdarúgó-szövetség azonban nemleges választ adott.

„Az MLSZ nem tervez időpont-módosítást. Sajnos már korábban is volt arra példa, hogy ekkora hőségben kellett játszani, de minden fél tudta a dolgát, és a mérkőzések rendezői ezúttal is megfelelően felkészülnek a körülményekre. A játékvezetők természetesen elrendelhetnek ivószünetet a meccseken” - olvasható a szövetség válasza.

Az MLSZ mindazonáltal csütörtökön rendkívüli felhívással fordult a klubokhoz, hogy együttműködésüket kérje a következő napokban rendezendő NB I-es, NB II-es, Mol Magyar Kupa- és felkészülési mérkőzéseken szükséges óvintézkedések terén.

A válasz alapján tehát hőség ide vagy oda, vasárnap az Újpest FC és a Debreceni VSC mérkőzése 15:45 perckor fog kezdődni. Az előrejelzések szerint Budapesten 40 fokos kánikula lehet a délutáni órákban.