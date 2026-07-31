Befagyasztott állami források, lelépő fideszesek – Orbán Viktor elsősoros politikusai közül már csak egyetlen vezet sportszövetséget

állami támogatás;Deutsch Tamás;TAO-pénzek;élsport;Sportegyesületek Országos Szövetsége;

2026-07-31 05:55:00 CEST

Úgy eltűntek a fideszes sportvezetők, mint a taopénz egy jól sikerült pénzügyi elszámolás után – csak az egyszavas kommunikáció királya, a brüsszeli doyen, Deutsch Tamás maradt a ringben a Sportegyesületek Országos Szövetsége élén.

Tizenhat éven át magától értetődőnek tűnt, hogy a sportban a politikai kapcsolatok nem kevés pénzt fialnak. Kormányközeli politikusok kerültek a sportszövetségek élére, és ők jelentették a garanciát arra, hogy egy-egy fejlesztéshez vagy rendezvényhez megérkezik az állami támogatás.

A kormányváltás után nemcsak a politikai erőviszonyok változtak meg, hanem a sportfinanszírozás logikája is. Az új kabinet felülvizsgálja az előző ciklusban vállalt beruházásokat, támogatási szerződéseket és sportfejlesztési programokat, miközben a korábban automatikusan járó állami források jelentős része elapadt vagy átmenetileg befagyott.

Erre válaszként egymás után távoztak azok a fideszes politikusok, akik hosszú éveken át irányítottak sportszövetségeket. Sormintába illően vette a kalapját Lázár János (tenisz), Kósa Lajos (korcsolya), Németh Szilárd (birkózás), Schneller Domokos (kerékpár), de a horgász Szűcs Lajos vagy épp a vadász Semjén Zsolt is lelépett a félig-meddig sporthoz köthető szervezet élről.

Szerepük szerint ők voltak azok, akik képesek voltak forrásokat szerezni, beruházásokat elindítani, nemzetközi eseményeket Magyarországra hozni vagy egyszerűen biztosítani a működés pénzügyi feltételeit. Április óta azonban megszűnt érdekérvényesítő képességük, légüres térbe kerültek, súlytalanná váltak.

Utolsó mohikánként Deutsch Tamás maradt, nyilván ő csukja majd be boltot, lezárva a magyar sport egyik dicstelen, a hetvenes évek gyakorlatát idéző, kézivezérléssel működtetett sportágvezetői korszakát.

A Sportegyesületek Országos Szövetségének elnökét legutóbb egyhangú szavazással választották a szervezet elnökének. Ez a tisztség különösen fontos, mert a SOSZ az állami sporttámogatási rendszer egyik meghatározó szereplője.

Korábban nem tetszett Deutschnak ennyire ez a szervezet. 1999-ben, amikor ifjúsági és sportminiszter lett, a Fidesz sportirányítási reformjának egyik célja éppen az volt, hogy megszüntesse vagy radikálisan átalakítsa a korábbi sportköztestületi rendszert, amelynek egyik fontos szereplője volt a Sportegyesületek Országos Szövetsége. Az akkori koncepció szerint a sport irányítását a minisztériumhoz vonták és csökkentették a köztestület önállóságát. A SOSZ ennek a reformnak az egyik vesztese lett, szerepe jelentősen visszaszorult.

A SOSZ politikai ingaórája azonban szépen kilengett: korábban tíz évig az MSZP-s Mesterházy Attila vezette, majd őt követte a fideszes egykori sportminiszter, Deutsch Tamás.

Kevés szervezet mutatja ilyen látványosan, hogy a magyar sportban milyen bizarr képződmények igazolják a narancsos szegfű teória alapját.

Ironikus, hogy a Orbán-kormány alatt a korábban még a szervezet ellen dolgozó Deutsch Tamás lett utóbb a SOSZ elnöke, az meg különösen abszurd, hogy végül ő maradt a Fidesz néhai vezérkarának utolsó sportszövetségi vezetője.

Klubvezetőként még vannak fideszes káderek (Szíjjártó – Honvéd, Deutsch – MTK), köztük a legfajsúlyosabb Kubatov Gábor, akinek a Fradiváros 25 milliárdos ügyét kell tisztáznia. Ennek a kivizsgálása már elkezdődött, az ügyben feljelentést tettek.