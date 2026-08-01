Orbán Viktor ezt elengedte, a Fideszben már nincs erő

Fidesz;Orbán Viktor;Népszava;vége;Podcast;

2026-08-01 05:50:00 CEST

Eközben Magyar Péter sorra váltja be a kampányban tett ígéreteit. Podcast.

Júniushoz képest enyhe visszaesést mért a Medián és a Publicus is a Tisza támogatottságában, ami természetes folyamat, a Fidesz pedig nem kelti egy kormányképes erő benyomását. Magyar Péter sorra váltja be a kampányban tett ígéreteit, az Országgyűlés megszavazta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását. A szervezet kikerüli az ügyészséget, ami eddig a politikai védőháló szerepét töltötte be. Akár a hatvanpusztai Orbán-birtokra is ki lehet tenni a „Foglalt” táblát.

Bálint Orsolya, Horváth Gábor, Papp Zsolt és Muhari Judit a hét eseményeiből tallózott.