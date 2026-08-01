Közúti balesetben megsérült a szlovén államfő

Szlovénia;államfő;sérülés;közúti baleset;

2026-08-01 14:20:00 CEST

A balesetben egy másik ember súlyosan megsérült.

Natasa Pirc Musar szlovén államfő könnyebb sérüléseket szenvedett pénteken egy autóbalesetben az A1-es autópálya Kastelec-alagútjában, Kozina és Koper város között - közölte az elnöki hivatal.

Az államfőt az izolai kórházba szállították, ahonnan szombaton hazaengedik, és otthon lábadozik tovább. A balesetben egy másik ember súlyosan megsérült.

Pirc Musar horvátországi nyaralásáról tartott hazafelé, és a Ljubljana közelében fekvő Komendába utazott, ahol részt vett volna a Tadej Pogacar kerékpáros által szervezett jótékonysági rendezvényen, amelynek tiszteletbeli védnöke.

A koperi rendőrség tájékoztatása szerint a baleset pénteken 17 óra körül történt. Az államfőt kísérő konvoj két rendőrségi járműve ütközött össze, a két sérültet mentővel vitték az izolai kórházba.

A Kastelec-alagutat a baleset miatt több mint három órára lezárták, ami jelentős torlódást okozott a Ljubljanát a tengerparttal összekötő autópályán. Az alagutat este nyolc óra után nyitották meg újra.