Négyéves kisfiú hívta ki a mentőket, miután édesanyja hirtelen rosszul lett és összeesett

segélyhívás;Országos Mentőszolgálat;életmentés;

2026-08-01 17:29:00 CEST

Nem először fordul elő, hogy egészen kicsi gyermek ilyen talpraesettséggel reagál a vészhelyzetre.

A négyéves kisfiú tudta, mit kell tenni! - állapította meg az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzésében, amelyben arról számoltak be, hogy a gyermek hívta ki a mentőket édesanyjához, aki összeesett.

Mint írták, a közelmúltban egy 30 év körüli édesanya gyermekeivel tartózkodott Pest megyei otthonuk kertjében, amikor hirtelen rosszul lett és összeesett. A gyermekek azonnal anyukájuk segítségére siettek:

a legidősebb fiú és a mindössze kétéves kislány próbálták magához téríteni a nőt, míg a középső, négyéves fiú telefonon értesítette a mentőket

- olvasható a beszámolóban.

„Mentésirányító bajtársunk végig vonalban maradt, és riasztotta a legközelebbi esetkocsit, amely perceken belül helyszínre ért. A nő ekkorra már visszanyerte eszméletét, az esés következtében azonban fejsérülést szenvedett” - írták, hozzátéve, a mentők azonnal megkezdték a beteg vizsgálatát és ellátását és igyekeztek a gyerekeket is megnyugtatni.

„A gyermekek hamar barátságot kötöttek bajtársainkkal. Amíg édesanyjuk megszervezte a felügyeletüket, együtt játszottak, majd a mentőegység reggelit is készített nekik. Miután megérkezett a család egyik hozzátartozója, hogy vigyázzon a bátor testvérekre, a mentők búcsút vettek kis barátaiktól” - áll a közleményben.

A tájékoztatás szerint az esetkocsi mentőtisztje egy mentőgépkocsi segítségét kérte, amelynek személyzete stabil állapotban kórházba szállította az édesanyát. „A négyéves kisfiúnak gratulálunk lélekjelenlétéhez, szüleinek a segélyhívó használatának megtanításáért, bajtársainknak pedig köszönjük emberséges és szakmai helytállásukat!” - zárta bejegyzését a mentőszolgálat.

Nem először nyer bizonyságot, hogy már egészen kicsi gyerekeknek is érdemes elmagyarázni a segélyhívó használatát: tavaly decemberben szintén egy négyéves kisfiú hívta ki a mentőket, amikor nem tudta felébreszteni édesanyját.