A hívásod neki a minden lehet

Pár napja a Józsefváros egyik nagy útjának kicsi mellékutcájában, a közértbe menet láttam egy ház beugrójában, a jéghideg kövön magzatpózban, ülve kuporgó, (véleményem szerint) nőt. Nem a kisközért nyitására várt egy tüske bedobása céljából, mert az már nyitva volt. Nem volt nálam mobil, arra gondoltam, gyorsan végzek a vásárlással, hazarohanok, és hívom a Menhely Alapítványt. Visszafelé a nő még mindig ott ült, ugyanabban a pózban.