Nem először fordul elő, hogy egészen kicsi gyermek ilyen talpraesettséggel reagál a vészhelyzetre.
Pár napja a Józsefváros egyik nagy útjának kicsi mellékutcájában, a közértbe menet láttam egy ház beugrójában, a jéghideg kövön magzatpózban, ülve kuporgó, (véleményem szerint) nőt. Nem a kisközért nyitására várt egy tüske bedobása céljából, mert az már nyitva volt. Nem volt nálam mobil, arra gondoltam, gyorsan végzek a vásárlással, hazarohanok, és hívom a Menhely Alapítványt. Visszafelé a nő még mindig ott ült, ugyanabban a pózban.
Beszélt arról is, hogy a kisfiával egy bántalmazó kapcsolatból menekült el, sokat kellett költözniük és nem volt egy ideig senki mellettük, aki segíthetett volna, ha ő a cukor miatt elájul. „Ketten maradtunk és fel akartam készíteni, hogy ne legyen baja” – monda Renáta.
A gyermek azonnal felismerte a bajt és tárcsázta a segélyhívót.
Sz. Patrik magánszakvéleménnyel próbálja bizonyítani az ártatlanságát, a tragédia utáni pillanatokban azonban elismerte, hogy az ő hibájából történt az ütközés.
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) hétfői közleményében erős csúsztatásokkal igyekezett hitelteleníti cikkünket, amelyben arról számoltunk be, hogy milyen érkezési időkkel dolgoztak a mentők május elején.
A főváros lakóin kívül a veszprémiek, a debreceniek és a miskolciak is az átlagnál rosszabb helyzetben vannak.
A segélyhívások kezelésének visszamenőleges ellenőrzését rendelte el a belügyminiszter – tudta meg a Népszava.
Sokan csak vasárnap szembesülnek a károkkal, így folyamatosan érkeznek az újabb bejelentések.
Egyes iOS és Android rendszerű okostelefonok a helyszínadatokat automatikusan továbbítják a rendőrség központjába.
Megkéselt, kirabolt áldozathoz riasztották a kecskeméti járőröket. Nem nevettek, amikor kiderült, hogy átverték őket.
Gégekanülje miatt nem tudott beszélni az asszony, de a segélyhívó operátora megtalálta a megoldást.
Bár a szolgáltatóknak már alig éri meg a köztéri állomások fenntartása, egyelőre senki nem veszi a bátorságot, hogy a megszüntetésükről határozzon. Szinte csak a segélyhívások miatt tartjuk fent az utcai fülkéket.
Tréfának vélte egy karéliai kórház ügyeletes felcsernője egy bajba jutott vízitúrázó fiú segélyhívását a múlt hétvégén, amikor a gyerek több tucat társával együtt viharba került a Szjamozero tavon - közölte pénteken az északnyugat-oroszországi köztársaság egészségügyi tárcájának szóvivője.
A XXI. században sem lehet Magyarországon vészhelyzetben alternatív módon segítséget kérni. 23 évvel ezelőtt írták alá azt a szerződést, mely szerint Európa legkorszerűbb egységes bevetésirányítási rendszerét építik ki nálunk. Az azóta lezajlott viharos technikai fejlődéssel a hátunk mögött még mindig nem működik az eredeti tervek szerinti vészhelyzeti segélykérési rendszer. Holott ennek sokszor módosított legutolsó határideje is 2013-ban járt le. Míg a siketek és nagyothallók számára már a parlamenti közvetítést is jeltolmácsolják, vészhelyzetben magukra maradnak.
Még kedd este is sok jelzést kaptak a fővárosi hivatásos és önkéntes tűzoltók munkatársai a vihar miatt - olvasható a katasztrófavédelem honlapjára feltett közleményben.
A napokban több hazai mobiltelefonszámra is magyar nyelvű segélykérő üzenetek érkeztek ismeretlen külföldi telefonszámról - írta közleményében az Országos Rendőr-főkapitányság.
Izraelben már napokkal ezelőtt tudni lehetett, hogy a hétfő este holtan talált tinédzserek egyike hihetetlen lélekjelenlétről adva tanúbizonyságot, telefonon értesítette a rendőrséget arról, hogy elrabolták őket. A hívást azonban nem vették komolyan a segélyhívó központban és csak órákkal később, eltűnésük bejelentésekor lépett működésebe a gépezet. Most nyilvánosságra hozták a hívás hangfelvételét, amelyen sokkoló módon azok a lövések is hallhatóak, amelyek talán kioltották a három fiatal életét.
A jövő évtől minden, az Európai Unióban értékesített új autóban olyan segélyhívónak kell lennie, amely baleset esetén automatikusan riasztaná a mentőszolgálatokat a baleset helyszínére vonatkozó adatokkal. Az erről szóló jelentésről a szerdai plenáris ülésen szavazott az Európai Parlament.