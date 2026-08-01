Robbanás történt Moszkva központjában, többen meghaltak egy étteremben

Robbanás történt Moszkva központjában egy étteremben, hárman életüket vesztették és mintegy tizenöten megsebesültek - közölte szombat este az orosz belügyminisztérium.
A detonáció a Kudriszkaja téren, az orosz főváros egyik emblematikus, úgynevezett Sztálin-toronyházában, a Balzi Rossi étteremben történt. A vendéglátóhelyen zártkörű bankettet tartottak.
A Rosszija 1 televízió híradója a rendőrségre hivatkozna az közölte, hogy a robbanás oka gázszivárgás lehetett.
Az incidens miatt elterelték a forgalmat, a közeli Barrikadnaja metróállomást lezárták, a Szadovoje kolco (Kertkörút) utcáira meghirdetett éjszakai kerékpáros fesztivált pedig későbbre halasztották.