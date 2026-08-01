22 uniós tagország, köztük Magyarország is bírálta Spanyolország migrációs politikáját

Európai Unió;Spanyolország;migráció;

2026-08-01 16:34:00 CEST

Pedro Sánchez spanyol kormányfő élesen visszautasította a kritikát.

Magyar Péter miniszterelnök 21 uniós kollégájával együtt közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját, miután az elmúlt napokban közel 50 000 illegális migráns érkezett Spanyolország területére - tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter a Facebookon, hozzátéve, a helyzet önmagában nyugtalanító emlékeket idéz fel 2015-ből, amikor Európa külső határait gyakorlatilag áttörték.

A tárcavezető szerint úgy tűnik, hogy a spanyol Legfelsőbb Bíróság július eleji ítélete, miszerint a határt átúszva érkező embereket nem lehet azonnal visszaküldeni, hozzájárulhatott az elmúlt napok eseményeihez.

Tegnap folyamatosan egyeztettem külügyminiszter kollégáimmal, miszerint azonnali cselekvésre van szükség. José Manuel Albares spanyol kollégám megerősítette, hogy 49 000 ember már visszatért Marokkóba. Ugyanakkor a helyzet komolysága indokolta a 22 kormány- és államfő által aláírt levelet

- vélte Orbán Anita.

A 22 uniós tagállam által aláírt levélben az áll, az aláírók eltökéltek abban, hogy megkadályozzák, hogy az embercsempészek megkérdőjelezzék az EU külső határainak sérthetetlenségét. Mint írták, tisztában vannak azzal, hogy a spanyol Legfelsőbb Bíróság ítéletét felhasználták a támadás kiváltására, ugyanakkor kötelesség a hatékony elrettentés és az illegális migráció visszaszorítása a fellépések összehangolása és a külső határok megerősítése révén.

„Nem engedhetjük meg az ellenőrizetlen tömeges határátlépéseket, a migráció eszközként való felhasználását vagy más hibrid fenyegetéseket, amelyek azt a benyomást kelthetik, hogy lehetséges az illegális belépés az Európai Unió területére, és hogy egy migráns illegális belépése később jogszerű tartózkodássá válhat”

- áll a közös levélben, melyben hozzáfűzik, egy ilyen benyomás további kísérletekre ösztönöz, aláássa a közös migrációs politikába vetett bizalmat, és valamennyi tagállamra nézve következményekkel járna. Ezért kifejezték azt is, hogy hogy szükség esetén készek ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést a schengeni övezetben.

A levél aláírói üdvözlik, hogy Spanyolország és Marokkó szorosan együttműködik az illegális bevándorlók gyors visszaküldése érdekében, s arra számítanak, hogy az EU támogatásával a helyzet teljes mértékben ellenőrzés alá kerül. A helyzet súlyossága miatt azonban a belügyminiszterek rendkívüli videókonferenciájának összehívását kérik az EU Tanácsának ír elnökségétől, hogy megállapodhassanak egy közös EU-s válaszról és a segítségnyújtásról Spanyolországnak a helyzet kezelésére.

A Politico szerint a levél megfogalmazását Olaszország és Dánia kezdeményezte. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök azonban bírálta európai kollégáit, akik szerinte „úgy döntöttek, hogy megtámadják Spanyolországot, és a schengeni övezetből való ideiglenes kizárását követelik”. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök csütörtökön valóban javasolta Spanyolország tagságának felfüggesztését a shengeni övezetben, emellett Olaszország pénteken korlátozásokat vezetett be a Spanyolországból az olasz kikötőkbe és repülőterekre irányuló szabad mozgásra. Franciaország a migrációs hullám miatt szintén fokozta az ellenőrzést a spanyol határon.

Pedro Sánchez szerint azonban a Spanyolország schengeni övezetből való kizárására irányuló felhívások „nemcsak az európai joggal, a humanitárius joggal és a minket összekötő szolidaritás elveivel ellentétesek”, hanem „Európa hosszú távú érdekeivel és a legalapvetőbb józan ésszel” is. Emellett visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint Spanyolország nem védi az EU külső határait, és az általa közölt adatok szerint országába 2021 és 2026 között feleannyi illegális belépés történt, mint Olaszországba. A spanyol kormányfő közölte, a felfüggesztési javaslatot támogató EU-tagállamokat „előítéletek, álhírek, tudatlanság vagy politikai érdekek vezérelték”, s önzőnek, megosztónak és jogellenesnek nevezte az állásfoglalást, amit az EU nem engedhet meg magának.