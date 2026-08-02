Mennyibe kerül a Real Madrid Budapestre hozatala? Milliárdos üzlet vagy veszteséges presztízsmeccs vár a Ferencvárosra?

Real Madrid;Ferencvárosi Torna Club;barátságos mérkőzés;

2026-08-02 19:05:00 CEST

Kevés klub engedheti meg magának, hogy meghívja a Real Madridot egy felkészülési mérkőzésre – de a Ferencváros ezek közé tartozik. A szombati parti nemcsak sportszakmai, hanem gazdasági kérdés is, vajon megéri-e a világ egyik legértékesebb futballmárkáját Budapestre csábítani?

Bár a legfontosabb szám – a Real Madrid fellépti díja – nem nyilvános, a korábbi években közölt információk alapján hozzávetőlegesen megbecsülhető, mekkora bevételre lehet szüksége a Ferencvárosnak ahhoz, hogy a gálamérkőzés legalább nullszaldós legyen.

A Ferencváros történelmi mérkőzésre készül: 1995 után először játszik a Real Madriddal (Üllői út, BL-csoportkör, 1-1, gólszerző ifj. Albert Flórián). A stadion nemzetközi mérkőzéseken 22 122 néző befogadására alkalmas, és mivel a hatalmas érdeklődés miatt gyors ütemben fogynak a jegyek, minden esély megvan a telt házra.

A bevétel az egymilliárdot karcolhatja

A Ferencváros a mérkőzésre több jegykategóriát hirdetett meg. A normál belépők 14 000 és 46 500 forint közötti áron kaphatók, emellett VIP-csomagokat is értékesítenek 50 ezer, 100 ezer és 150 ezer forintos áron. Mivel a klub nem közölte, hogy a különböző árkategóriákból mennyi áll rendelkezésre, csak becslést lehet készíteni.

Ha a 22 ezres stadionban az átlagos jegyár:

30 ezer forint, akkor a jegybevétel körülbelül 660 millió forint;

35 ezer forint, akkor már 770 millió forint;

40 ezer forint, akkor megközelíti a 885 millió forintot.

Ehhez még hozzáadódnak a skyboxok, a hospitality-csomagok, a vendéglátás, az emléktárgyak (merchandising), valamint a szponzori és reklámbevételek, illetve a televíziós jogdíj, amelyek révén akár százmilliókkal is emelkedhet az összes bevétel.

De mennyit kér a Real Madrid?

Éppen ez az az adat, amelyet egyik klub sem hozott nyilvánosságra. A nemzetközi futballpiacon azonban tudható, hogy a világ legismertebb klubjai – a Real Madrid, a Manchester City vagy a Bayern München – nyári felkészülési mérkőzésekért 1–3 millió eurót, kiemelt esetekben ennél is magasabb fellépti díjat kérnek, különösen akkor, ha az esemény nem része egy közös tornának vagy kereskedelmi turnénak. A José Mourinho vezette Real amúgy ausztriai edzőtáborozásból érkezik, ergo

nekik ez nem gálameccs lesz, hanem pontosan beleillik a világ legeredményesebb futballcsapatának felkészülésébe.

Méghozzá azért, mert az új taktikai formációkat éles meccsen, de mégis csak gyengébb ellenfél ellen tesztelheti a királyi gárda. A pontos összeget mindig külön szerződés rögzíti, és azt jellemzően üzleti titokként kezelik.

A jelenlegi árfolyamon ez hozzávetőleg:

1 millió euró: mintegy 370 millió forint;

2 millió euró: körülbelül 740 millió forint;

3 millió euró: nagyjából 1,1 milliárd forint.

Ehhez jön még a Real Madrid utaztatása, szállása, biztonsági költségei, a mérkőzés rendezése, a stadionüzemeltetés és a szervezési kiadások egy része, attól függően, hogy ezekből mit vállal a házigazda.

Lehet ezen nyerni?

A válasz: talán, de nem biztosan.

Ha a Real Madrid fellépti díja az alsó sávban, egymillió euró körül mozog, akkor a Ferencváros a jegybevételből és a kapcsolódó kereskedelmi bevételekből akár nyereséget is termelhet. Ha azonban a spanyol klub két-hárommillió euró közötti összeget kap, akkor önmagában a jegybevétel valószínűleg már nem fedezi a teljes költséget, vagy legfeljebb nullszaldó közeli eredmény érhető el.

A valódi haszon nem biztos, hogy a pénztárosé

Egy ilyen mérkőzés értéke ugyanis messze túlmutat a jegyeladásokon. A Real Madrid budapesti vendégjátéka akkora nemzetközi médiafigyelmet generál, hogy ez potensen

növeli a Ferencváros márkaértékét, új szponzorokat és üzleti kapcsolatokat vonzhat, miközben a klub saját szurkolóinak is olyan élményt kínál, amelyre három évtizede nem volt példa.

Gazdasági értelemben tehát könnyen lehet, hogy a mérkőzés mérlege nem csupán a szombat esti egyenlegben, hanem a magyar rekordbajnok nemzetközi ismertségében és piaci értékének növekedésében mutatkozik meg, és ez az előny csak a későbbiekben forintosítható.

Amíg azonban a Real Madrid fellépti díja nem válik hivatalossá, addig a Ferencváros üzlete csak becsülhető. Az biztos, hogy a telt ház önmagában még nem garantálja a nyereséget – de jelentősen csökkentheti a megrendezés anyagi kockázatát. Egy ilyen nívójú mérkőzés összehozása pedig minden körülmények között hatalmas szakmai és erkölcsi bravúr, amiért őszinte kalaplengetés jár.

Akkor meg pláne, ha tudjuk, eközben a Fradiváros 25 milliárdos ügyében feljelentés történt és vizsgálat kezdődött, amely tisztázni igyekszik a klubnak az előző kormány idején átutalt állami források szabályszerű felhasználását. Ez a meccs pedig elterelheti erről a kényes kérdésről a közfigyelmet, ami legalább akkora bravúr, mint a Real budapesti mérkőzése.