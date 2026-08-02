Kevés klub engedheti meg magának, hogy meghívja a Real Madridot egy felkészülési mérkőzésre – de a Ferencváros ezek közé tartozik. A szombati parti nemcsak sportszakmai, hanem gazdasági kérdés is, vajon megéri-e a világ egyik legértékesebb futballmárkáját Budapestre csábítani?
Az első félidőben gond volt a hatékonysággal, a második játékrészben sikerült az áttörés.
A magyar labdarúgó-válogatott barátságosnak titulált, ám kemény meccsen 1-1-et ért el a csehek ellen.
„Ezt kértem a fiúktól a meccs előtt, ez nem rólam, ez nem személyekről, hanem a magyar válogatottról, a szurkolókról és Magyarországról szólt.”
A magyar labdarúgó-válogatott kilátástalan játékkal szenvedett sima 3-0-ás vereséget Oroszországtól a Groupama Arénában hétfő este rendezett felkészülési mérkőzésen. A következő ellenfél pénteken idegenben világbajnoki selejtezőn Andorra lesz.
Pályafutása utolsó válogatott labdarúgó-mérkőzésén kezdőként lép pályára Király Gábor és Juhász Roland.
A magyar labdarúgó-válogatott november 15-én a svédeket fogadja felkészülési mérkőzésen Budapesten. Ezen a meccsen búcsúzik Király Gábor és Juhász Roland a nemzeti csapattól – jelentette be hivatalos honlapján a Magyar Labdarúgó-szövetség.
Mészáros Rea térdsérülés miatt kikerült a szlovénok elleni szombati barátságos mérkőzésre készülő női kézilabda-válogatott keretéből.
Giovanni De Biasi, az albán labdarúgó-válogatott olasz szövetségi kapitánya csütörtökön kijelölte azt a keretet, amely javarészt légiósokra épül, s jövő szerdán a Puskás Ferenc Stadionban a magyar csapat ellen játszik barátságos mérkőzést.
Vereséggel mutatkozott be a magyar labdarúgó-válogatott 50. szövetségi kapitánya: Pintér Attila együttese 2-1-re kikapott Győrben a finnek ellen, barátságos mérkőzésen. A szakember ugyan szolgált néhány meglepetéssel, például a bal oldali védő posztján Leandrót vetette be, de azt a védekező stílust hozta, ami a győri bajnokcsapatát is jellemezte. Hogy ez a rendszer 90 percen át működjön, ahhoz rengeteg összetartásra lesz még szükség.