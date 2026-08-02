Ez több, mint győri keserű...

Vereséggel mutatkozott be a magyar labdarúgó-válogatott 50. szövetségi kapitánya: Pintér Attila együttese 2-1-re kikapott Győrben a finnek ellen, barátságos mérkőzésen. A szakember ugyan szolgált néhány meglepetéssel, például a bal oldali védő posztján Leandrót vetette be, de azt a védekező stílust hozta, ami a győri bajnokcsapatát is jellemezte. Hogy ez a rendszer 90 percen át működjön, ahhoz rengeteg összetartásra lesz még szükség.