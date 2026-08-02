Őrizetbe vették a spliti repülőtér közelében drónt reptető magyar férfit

Horvátország;Split;drón;

2026-08-02 20:08:00 CEST

Ideiglenesen leállt a légiforgalom, miután az eszközt a kifutópálya közelében reptette.

Őrizetbe vette a horvát rendőrség azt a 36 éves magyar férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy drónjával megbénította a spliti repülőtér működését - írja a Slobodna Dalmacija.

A nyomozás szerint a férfi péntek este jogosulatlanul reptette a pilóta nélküli légijárművet a repülőtér tiltott légterében. A drón többször is megjelent a kifutópálya közelében, ezért a hatóságok biztonsági okokból felfüggesztették a légiforgalmat.

Az intézkedés miatt több járat nem tudott leszállni Splitben, egyes repülőgépeket más repülőterekre irányítottak át, míg több induló járat késéssel tudott felszállni. A rendőrség az incidens után nyomozást indított, amelynek eredményeként azonosították és őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt. A horvát lap értesülése szerint a férfi magyar állampolgár. A rendőrség a légi közlekedésről szóló törvény rendelkezéseinek megsértése miatt folytatott vizsgálatot, az ügyről pedig jelentést küld az ügyészségnek a további döntés meghozatalához.

Mate Melvan, a repülőtér képviselője hangsúlyozta, hogy a repülőterek környezetében a pilóta nélküli légijárművek használata közvetlen veszélyt jelenthet a légi közlekedésre. A rendőrségi vizsgálat lezárult, az ügy az ügyészséghez került.