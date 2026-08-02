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Úszó határzárat telepít Spanyolország Ceutánál

Az éjszaka folyamán nem történt újabb átkelés, a spanyol hatóságok azonban továbbra is nagy erőkkel biztosították a határ térségét.

Mintegy 500 méter hosszú úszó akadályt telepítenek a spanyol hatóságok Ceuta marokkói határánál, miután körülbelül 50 ezer ember jutott be a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai területre - írja a Reuters.

A tömeges határátlépésben legalább 67 ember meghalt.

A bevándorlók szárazföldön és a tengeren keresztül érkeztek Marokkóból. A felvételeken az látható, hogy több százan úszva vagy különböző úszóeszközökkel közelítették meg Ceutát, mások pedig a határkerítésen áttörve jutottak be a városba. A spanyol rendőrség és a hadsereg egységeit a határhoz vezényelték, a katonák és a rendőrök pedig csoportosan kísérték vissza az érkezőket Marokkó irányába. Az úszó akadály telepítését szombaton kezdték meg. A Reuters beszámolója szerint az éjszaka folyamán nem történt újabb átkelés, a spanyol hatóságok azonban továbbra is nagy erőkkel biztosították a határ térségét. A parton katonák és egészségügyi dolgozók segítették a kimerült vagy megsérült embereket.

A ceutai események az EU napirendjére is felkerültek. A tagállamok belügyminiszterei kedden rendkívüli ülésen tárgyalnak a kialakult helyzetről. Huszonkét tagállam összehangolt fellépést kért az unió külső határainak védelmére és más intézkedésekre.

Ceuta az EU egyik külső szárazföldi határa Afrikában. A mostani átkelés léptéke jelentősen meghaladta a korábbi hasonló esetekét, és rövid idő alatt túlterhelte a határőrizeti szerveket. A spanyol csendőrség AUGC érdekképviselete legalább 200 további tisztet kért, és jelezte, hogy további munkára van szükség annak megakadályozására, hogy az emberek úszva megkerüljék az új felfújható akadályt.

Emellett lángra kapott egy Wildberries-raktár is. 