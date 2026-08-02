Úszó határzárat telepít Spanyolország Ceutánál

Spanyolország;illegális migráció;határzár;Ceuta;

2026-08-02 16:04:00 CEST

Az éjszaka folyamán nem történt újabb átkelés, a spanyol hatóságok azonban továbbra is nagy erőkkel biztosították a határ térségét.

Mintegy 500 méter hosszú úszó akadályt telepítenek a spanyol hatóságok Ceuta marokkói határánál, miután körülbelül 50 ezer ember jutott be a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai területre - írja a Reuters.

A tömeges határátlépésben legalább 67 ember meghalt.

A bevándorlók szárazföldön és a tengeren keresztül érkeztek Marokkóból. A felvételeken az látható, hogy több százan úszva vagy különböző úszóeszközökkel közelítették meg Ceutát, mások pedig a határkerítésen áttörve jutottak be a városba. A spanyol rendőrség és a hadsereg egységeit a határhoz vezényelték, a katonák és a rendőrök pedig csoportosan kísérték vissza az érkezőket Marokkó irányába. Az úszó akadály telepítését szombaton kezdték meg. A Reuters beszámolója szerint az éjszaka folyamán nem történt újabb átkelés, a spanyol hatóságok azonban továbbra is nagy erőkkel biztosították a határ térségét. A parton katonák és egészségügyi dolgozók segítették a kimerült vagy megsérült embereket.

A ceutai események az EU napirendjére is felkerültek. A tagállamok belügyminiszterei kedden rendkívüli ülésen tárgyalnak a kialakult helyzetről. Huszonkét tagállam összehangolt fellépést kért az unió külső határainak védelmére és más intézkedésekre.

Ceuta az EU egyik külső szárazföldi határa Afrikában. A mostani átkelés léptéke jelentősen meghaladta a korábbi hasonló esetekét, és rövid idő alatt túlterhelte a határőrizeti szerveket. A spanyol csendőrség AUGC érdekképviselete legalább 200 további tisztet kért, és jelezte, hogy további munkára van szükség annak megakadályozására, hogy az emberek úszva megkerüljék az új felfújható akadályt.