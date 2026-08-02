szerencsejáték;hatos lottó;

Tovább nő a hatos lottón a fődíj

Senki sem találta el mind a hat számot. 

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 31. heti húzásán, vasárnap délután:

  • 6

  • 10

  • 17

  • 40

  • 41

  • 45

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

  • 3 találatos szelvény 20 111 lett, ezek nyereménye 2 940 forint;

  • 4 találatos szelvény 1164 darab akadt, tulajdonosaik 8 345 forintot vehetnek fel;

  • 5 számot tizennégyen találtak el, nyereményük egyenként 693 850 forint;

  • mind a hat számot senki sem találta el.

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 770 millió forint lesz. 

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