Tovább nő a hatos lottón a fődíj

Á. B.

szerencsejáték;hatos lottó;

2026-08-02 18:42:00 CEST

Senki sem találta el mind a hat számot.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 31. heti húzásán, vasárnap délután:

6

10

17

40

41

45

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

3 találatos szelvény 20 111 lett, ezek nyereménye 2 940 forint;

4 találatos szelvény 1164 darab akadt, tulajdonosaik 8 345 forintot vehetnek fel;

5 számot tizennégyen találtak el, nyereményük egyenként 693 850 forint;

mind a hat számot senki sem találta el.

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 770 millió forint lesz.