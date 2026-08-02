Tovább nő a hatos lottón a fődíj

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 31. heti húzásán, vasárnap délután:
6
10
17
40
41
45
A nyeremények pedig a következőképp alakultak:
3 találatos szelvény 20 111 lett, ezek nyereménye 2 940 forint;
4 találatos szelvény 1164 darab akadt, tulajdonosaik 8 345 forintot vehetnek fel;
5 számot tizennégyen találtak el, nyereményük egyenként 693 850 forint;
mind a hat számot senki sem találta el.
Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 770 millió forint lesz.