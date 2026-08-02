Gyémánt és paprika, mi a közös bennük?

Európai Unió;gyémánt;Donald Trump;büntetővám;

2026-08-02 16:51:00 CEST

Megkönnyebbülten fellélegzett az európai gyémántipar, amikor Donald Trump kivetette az újabb importvámokat, s a gyémánt ismét nem került fel a listára. Úgy tűnik, az amerikai elnököt sikerült megpuhítani egy óra nagyságú, gyémántokkal díszített arany gyűrűvel.

Donald Trump a napokban egy sor ország és áruféleség esetében új, erősen megemelt vámtarifát állapított meg. Az intézkedés alól azonban akad néhány érdekes kivétel. A gyémánt vámmentességének elérésében például nem kis munkája van az Európai Uniónak és az antwerpeni székhelyű gyémántipari szervezet lobbistáinak. A globális gyémántkereskedelmet uraló Antwerpenben nem sokkal az importvámmentesség bejelentése előtt mutattak be egy különleges, személyesen Donald Trump számára tervezett ajándékot.

Az Antwerp World Diamond Center –, amely a világ nyersgyémánt-kereskedelmének döntő részét és a csiszolt gyémántok mintegy felét kezeli – 18 karátos aranyból készült, karórányi méretű gyűrűt villogtatott meg az elnök előtt, amit 321 gyémánt, valamint több tucat zafír, smaragd és rubin díszít. Az ajándékot az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulója alkalmából ajándékozták a Fehér Ház lakójának.

A gyűrű két oldalán egy-egy nagy, gyémántokkal kirakott „T” betű látható, valamint a „45” és „47” szám – Trump két elnöki ciklusára utalva –, amelyeket Superman-emblémára emlékeztető gyémántdíszítés vesz körül.

A gyűrű belsejébe ezt vésték: „Antwerpenben készült Donald John Trump számára.”

„Különleges köszönet antwerpeni barátaimnak a csodálatos Szabadság 250 gyűrűért” – üzente az amerikai elnök videóüzenetben, amelyet a brüsszeli Cinquantenaire parkban rendezett America 250 ünnepségen vetítettek le. Az eseményen Budweiser sört és bourbon whiskeyt szolgáltak fel, az amerikai himnuszt pedig Alexis Wilkins, az FBI igazgató Kash Patel barátnője énekelte.

A gyémántipar már tavaly is mentességet kapott, miután Trump kereskedelmi megállapodást kötött az Európai Unióval. Ám amikor februárban a Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette ezeket a vámokat, és Trump újakat vezetett be, a gyémántimport ismét vámkötelessé vált.

A pár napja bejelentett új vámok több mint 80 országot érintenek. A Trump-kormányzat azt állítja, hogy bevezetésük oka a kényszermunkával előállított termékek importjának megállítása. A 10–12,5 százalék közötti vámok azonban ezúttal több kivételt tartalmaznak, mint korábban. Nem vonatkoznak többek között a kőolajra és földgázra, a rézre, a chipgyártó gépekre, számos vegyi anyagra, valamint a gyémántokra.

Trump szándéka szerint a vámokat a kényszermunka tilalmát megszegőkre vetette ki a büntetésként, ám a kivételezett terméklista láttán rengeteg kérdés vetődik fel.

Nincs bizonyíték arra, hogy a gyémántgyűrű közvetlenül befolyásolta volna Trump döntését a gyémántipar vámmentességéről – véli a New York Times, de eközben a lap keresi az összefüggéseket a vámmentesség és a gyűrű között, illetve az egyéb termékek kedvezményének a hátterét.

Kush Desai, a Fehér Ház egyik szóvivője szerint a Trump-kormányzat már a tavaly nyári amerikai–európai uniós kereskedelmi megállapodás részeként vállalta a gyémántok kedvezményes vámtarifáját: „A jelenlegi vámmentesség azt tükrözi, hogy a kormányzat továbbra is teljesíti a megállapodásban vállalt kötelezettségeit.” Semmi másra, csak az amerikai érdekek szem előtt tartására hivatkozott. Az USA Kereskedelmi Képviselői Hivatalának egyik tisztviselője közölte, hogy nem is tudtak a gyűrűről, és az semmilyen szerepet nem játszott a vámmentességre vonatkozó döntésben.

Az első trumpi évek kaotikussága után a második ciklus elején

úgy fogalmaztak illetékesek, hogy ezúttal nem lesznek kivételek, mert a korábbi rendszer „svájci sajttá” lyuggatta a vámokat, és alig csökkentette az importot.

Egy évvel később azonban a kormányzat módosított álláspontján, s most azzal érvel, hogy olyan termékkategóriákat mentesítenek a vámok alól, amelyek nyersanyagként nélkülözhetetlenek az Egyesült Államok számára. Egy másik magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Trump személyesen döntötte el, mely kivételek szolgálják leginkább az amerikai ellátási láncok érdekeit. Az is világos, hogy a mentességek általában azt a célt szolgálják, hogy a stratégiai ágazatok – például a félvezetőgyártás és a mesterséges intelligencia adatközpontjai – tovább fejlődhessenek az Egyesült Államokban.

A technológiai vállalatok vezetői hónapokon át azzal érveltek Trump befolyásos embereinél, hogy a külföldi gépekre és alkatrészekre kivetett vámok lassítják az új gyárak és AI-adatközpontok építését. A gazdálkodók, akik szintén költségcsökkentést kértek, elérték, hogy a mezőgazdasági gépek és a műtrágya is mentesüljenek.

Szakértők szerint a vámok egyik legnagyobb problémája, hogy éppen olyan ágazatok kaptak mentességet, amelyekben régóta súlyos a kényszermunka és a gyermekmunka kockázata.

Ilyenek például a textilipar, a termékek közül pedig idetartozik a kávé, az arany, a brazil dió, a kakaó, valamint számos ásványkincs.

A Munkaügyi Minisztérium éves jelentésében így is szerepelnek: kényszer- és gyermekmunkával előállított termékek.

Laura Murphy, a brit Sheffield Hallam Egyetem emberi jogi professzora – aki a Biden-kormányzat idején a kényszermunka elleni fellépésen dolgozott – úgy fogalmazott, hogy „A mentességi lista gyakorlatilag olyan termékek felsorolása, amelyekről tudjuk, hogy kényszer- és gyermekmunkával készülnek, beleértve számos Hszincsiangból és a Kongói Demokratikus Köztársaságból származó nyersanyagot és készterméket.” Murphy külön kiemelte a paprikát is. A paprika népszerű természetes alternatívája a vörös ételfestéknek Trump Make America Healthy Again mozgalmának támogatói körében.

A „Made in USA” címkével forgalmazott paprika jelentős része valójában Kínából származik

S azon belül is Hszincsiangból. A világ legnagyobb paprikagyártóját, a kínai Chenguang Biotech vállalatot 2023-ban fel is vették a kényszermunkát alkalmazó cégek amerikai listájára.

Hasonló a helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságból származó arany, ón, kobalt, tantál és volfrám esetében is, már ami a kényszermunkával kapcsolatos kockázatokat illeti. Ennek ellenére sem Kongó, sem ezek az ásványok nem esnek a vámok hatálya alá.

A gyémánt szintén rendszeresen szerepel a kormányzati listákon a kényszer- és gyermekmunkával előállított termékek között. Bár Belgium gyémántipara a világ egyik legszigorúbb ellátásilánc-ellenőrzési rendszerét működteti, emberi jogi szervezetek szerint még így is átjutnak problémás eredetű kövek. Gyémántot sem az Egyesült Államokban, sem Európában nem bányásznak kereskedelmi mennyiségben. Európa azonban kulcsszerepet játszik a nyers és csiszolt gyémántok kereskedelmében, csiszolásában és továbbértékesítésében.

A vámmentesség azokra a gyémántokra vonatkozik, amelyeket Európában csiszoltak, noha nem onnan, hanem a világ többi részéről származnak. Antwerpen évente több mint 2 milliárd dollár értékű csiszolt gyémántot exportál az Egyesült Államokba.

A Donald Trump számára készített gyémántgyűrű jelenleg még az Egyesült Államok belgiumi nagykövetének rezidenciáján található – tájékoztatta az amerikai újságot Bill White nagykövet. A Fehér Ház közlése szerint az elnök még nem kapta meg az ajándékot. Amint megérkezik, a Nemzeti Levéltárba kerül, ahonnan Trumpnak később lehetősége lesz megvásárolni.