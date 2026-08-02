Orosz szerverekről érhette kibertámadás a Magyar Államkincstár szervereit

kibertámadás;Magyar Államkincstár;

2026-08-02 20:32:00 CEST

A támadás hátterét a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat is vizsgálja.

A szakértők jelenlegi információi szerint orosz szerverekről történt a Magyar Államkincstár Nemzeti Kifizető Ügynökségének informatikai hálózatát ért kibertámadás - írja a Telex.

Az incidens során egyes belső felhasználók és munkatársak számítógépein lévő állományok titkosítottá váltak. Az esemény teljes körű kivizsgálása pedig a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet szakértőinek közreműködésével zajlik.

A Kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket a hálózatról, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. A jelenlegi információk alapján adatvesztés nem történt. A lap szerint a szakértők jelenlegi információi azt mutatják, hogy a támadás orosz szerverekről történt. Az incidens nem érinti a Kincstár által kezelt ügyféladatokat.

A kibertámadás a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési szakterületének, vagyis a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek az informatikai hálózatát érte. A Kincstár és a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet szakemberei összehangoltan dolgoznak a támadás elhárításán és a biztonságos működés mielőbbi helyreállításán.

A teljes körű kivizsgálás jelenleg is zajlik. A vizsgálat idején biztonsági okokból a Kincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési szakterületének egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetők.