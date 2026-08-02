Magyar Péter: Egyelőre nem vezet be kötelező energiafogyasztási korlátozást a kormány

Paks;energiaválság;Magyar Péter;

2026-08-02 20:17:00 CEST

Több mint 300 vállalat összesen 400 megawattos önkéntes csökkentést vállalt, de veszély esetén a kormány akár hétfőn azonnal szigoríthat.

Egyelőre nem rendelnek el kötelező energiafogyasztási korlátozást a vállalatok számára – jelentette be a kormányfő.

Magyar Péter vasárnap esti Facebook-videójában hangsúlyozta, hogy az „egyelőre” kitétel fontos: ha veszélyt látnak, akár hétfőn azonnal lépni fognak. A döntést az elmúlt napok önkéntes fogyasztáscsökkentésével indokolta.

Több mint 300 vállalat jelentette be, hogy a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban összesen 400 megawattal mérsékli energiafelhasználását. Várhatóan további 270 cég csatlakozik, miközben állami vállalatok és önkormányzatok is vállalásokat tettek. A Magyar Államvasutak (MÁV) hétfőn és kedden 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást.

Magyar Péter arra kérte a nagyfogyasztókat, hogy maradéktalanul tartsák be vállalásaikat, a csökkentéshez eddig nem csatlakozó cégek pedig haladéktalanul vállaljanak fogyasztáscsökkentést. A politikus szerint ez szükséges ahhoz, hogy elkerülhető legyen a kötelező korlátozás.

A lakosságot arra kérte, hogy hétfőtől a kritikus esti órákban csökkentse vagy ütemezze át az áramhasználatát, különösen a klímaberendezések működtetését és az elektromos autók töltését. A következő napokban országszerte 40 fok fölötti hőmérsékletek is várhatók.

Az aszály Magyarország vízellátását is jelentős kihívások elé állítja, az ország egyes pontjain pedig fennakadások fordulnak elő az ivóvízellátásban. Ahol vízkorlátozás van érvényben, a miniszterelnök az autómosás, az öntözés és a medencék feltöltésének elhalasztását kérte. Az ellátási problémákkal érintett településekre a katasztrófavédelem és a honvédség juttat ivóvizet.

A paksi atomerőmű utolsó turbinája vasárnap 18.30-kor még működött. Leállításáról a Duna további apadása és a biztonsági előírások alapján az erőmű vezetése dönt. A szakemberek a következő napokban nem várnak olyan mennyiségű csapadékot a Duna vízgyűjtő területén, amely rövid távon segítene abban, hogy a teljes kapacitású termelés újrainduljon – tette hozzá a miniszterelnök.