Újra összeomlott Kubában az áramszolgáltatás, vasárnap este csaknem az egész szigetre sötétség borult

Kuba;áramszolgáltatás;Összeomlás;

2026-08-03 07:15:00 CEST

Az állami áramszolgáltató, az Unión Eléctrica nem tájékoztatott az az összeomlás okáról és a helyreállítás várható időpontjáról sem.

Ismét összeomlott Kuba országos villamosenergia-hálózata, ezért vasárnap késő este csaknem az egész sziget áram nélkül maradt - közölte a kubai állami áramszolgáltató, az Unión Eléctrica.

A mostani üzemzavart júliusban három országos áramszünet előzte meg. Szombaton a nemzeti villamosenergia-rendszer részleges meghibásodása miatt a nyugati tartományokban már kiterjedt áramkimaradások voltak.

Az Unión Eléctrica az X-en és a Facebookon közzétett tájékoztatásában nem ismertette az összeomlás okát vagy a helyreállítás várható időpontját.

A mintegy tízmillió lakosú Kuba energiaellátási válsága az utóbbi időszakban tovább mélyült, mivel az ország egyre nehezebben jut import üzemanyaghoz.

A Reuters emlékeztet, hogy a helyzetet súlyosbítja az Egyesült Államok által bevezetett olajembargó, amely tovább növeli az elöregedett kubai energetikai infrastruktúrára nehezedő terheket. A hírügynökség felidézte, hogy Donald Trump amerikai elnök január elején elrendelt intézkedései nyomán megszűnt a venezuelai olajszállítás, miközben a Mexikóból érkező import is leállt az amerikai nyomás fokozódása miatt. Venezuela korábban Kuba legfontosabb kőolajszállítója volt.

A kialakult üzemanyaghiány közepette Havanna óvatosan megkezdte az energiaszektor részleges megnyitását befektetők előtt. A kubai hatóságok engedélyezték az első külföldi tőkével működő üzemanyagimport-vállalkozás létrehozását, emellett közel 200 kubai vállalat számára tették lehetővé a nagykereskedelmi üzemanyag-forgalmazásban való részvételt.

A Hszinhua emlékeztetett arra, hogy 2024 októbere óta Kuba több országos áramszünetet is elszenvedett erőművi meghibásodások, hurrikánok és egyéb tényezők miatt.