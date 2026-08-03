Marokkó azt állítja, álhírek miatt rohanták le bevándorlók a Spanyolországhoz tartozó Ceutát

Spanyolország;bevándorlók;Marokkó;Ceuta;roham;

2026-08-03 07:08:00 CEST

A rabati vezetés visszautasítja azokat a feltételezéseket, amelyek szerint tudatosan előidézte vagy eltűrte volna a tömeges határátlépést.

Közösségi médiában terjedő álhírek, az embercsempész-hálózatok tevékenysége, valamint egy spanyol bírósági döntés félreértelmezése idézte elő, hogy több tízezer bevándorló lerohanta a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai exklávét, Ceutát – közölte a marokkói belügyminisztérium első hivatalos reagálásában.

A belügyminisztérium szóvivője szerint a közösségi médiában terjedő valótlan információk azt a benyomást keltették, hogy a határ átjárható, miközben az embercsempész-hálózatok is ösztönözték az átkelési kísérleteket. A rabati vezetés szerint sokan félreértelmezték azt a spanyol bírósági ítéletet is, amely korlátozza a tengeren elfogott bevándorlók azonnali visszaküldését.

A marokkói hatóságok közlése szerint mintegy 40 ezer ember próbált bejutni a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutába, további 1135 személyt pedig megakadályoztak abban, hogy elérje a másik spanyol észak-afrikai exklávét, Melillát. A történtekben tizenegyen vesztették életüket, többségük vízbe fulladt. A spanyol hatóságok ezzel szemben legalább 72 halálos áldozatról számoltak be.

A marokkói kormány visszautasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint tudatosan előidézte vagy eltűrte volna a tömeges határátlépést, hogy nyomást gyakoroljon Spanyolországra. A közlemény hangsúlyozta: Marokkó továbbra is megbízható partner az illegális bevándorlás elleni fellépésben, viszont a migráció kezelésében nagyobb nemzetközi teherviselést sürget. Spanyol sajtóértesülések szerint ugyanakkor t





több bevándorló azt állította, hogy a marokkói biztonsági erők nem akadályozták meg, sőt, esetenként bátorították is a határ átlépését.

Számos elemző úgy véli, hogy a rendkívül szigorúan őrzött ceutai határon ilyen nagyságrendű tömeges átkelés a marokkói hatóságok legalább ideiglenes passzivitása nélkül aligha lett volna lehetséges.

Madrid adatai szerint 50-60 ezer ember jutott be rövid idő alatt Ceutába, de a többségük azóta visszatért Marokkóba. A spanyol hatóságok közlése szerint a sérültek közül több mint ezren részesültek egészségügyi ellátásban.