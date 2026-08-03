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Égő lett a Tények brand, indul a TV2 új hírműsora

Tíz év után visszatér az Aktív, etikai kódexet is bevezettek.

Augusztus 3-án új műsorvezetőkkel és megújult formában jelentkezik a TV2 Híradó a Tények című műsor helyett, miközben a korábbi híradós képernyősöknek más munkaköröket ajánlottak fel - írja a Media1.

A TV2 Csoport közleménye szerint ugyanezen a napon, tíz év szünet után visszatér a csatorna egykori magazinműsora, az Aktív is. A műsor három házigazdája Czippán Anett, Gelencsér Tímea és Iszak Eszter lesz.

A hétköznap esténként jelentkező TV2 Híradót Pachmann Péter és Szedmák Zita vezeti majd. Utóbbi most mutatkozik be hírműsor műsorvezetőjeként, korábban a Spíler TV Premier League-stúdióműsoraiból ismerhették a nézők. A hétvégi adásokat Farkas Fanni és Ambrus István, a TV2 Híradó reggeli adásait Fenyvesi Zoltán vezeti majd.

A korábbi tényekes műsorvezetők képernyős munkája augusztus 3-tól megszűnik, a közlemény szerint más munkaköröket ajánlottak fel nekik a vállalaton belül. 

A közlemény nem említi, de Andor Éva távozik a TV2-től, a Mediaworksnél folytatja.

Vaszily Miklós, a TV2 Csoport elnök-vezérigazgatója a közleményben azt is jelezte, hogy az arculati változtatások és a hírműsorok tartalmi újjáépítése mellett „kialakításra került egy Etikai és Működési Kódex, ami nemcsak a vállalat működését, hanem a hírszerkesztők mindennapi munkáját is szabályozza, egyértelmű iránymutatást adva”. Hogy az abban foglalt szabályokat eddig miért nem érvényesítették, arra nem tért ki.

Egy látogató egyébként  feleannyi energiát sem használ, mint egy átlagember.