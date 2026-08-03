Égő lett a Tények brand, indul a TV2 új hírműsora

TV2;híradó;TV2 Tények;

2026-08-03 10:34:00 CEST

Tíz év után visszatér az Aktív, etikai kódexet is bevezettek.

Augusztus 3-án új műsorvezetőkkel és megújult formában jelentkezik a TV2 Híradó a Tények című műsor helyett, miközben a korábbi híradós képernyősöknek más munkaköröket ajánlottak fel - írja a Media1.

A TV2 Csoport közleménye szerint ugyanezen a napon, tíz év szünet után visszatér a csatorna egykori magazinműsora, az Aktív is. A műsor három házigazdája Czippán Anett, Gelencsér Tímea és Iszak Eszter lesz.

A hétköznap esténként jelentkező TV2 Híradót Pachmann Péter és Szedmák Zita vezeti majd. Utóbbi most mutatkozik be hírműsor műsorvezetőjeként, korábban a Spíler TV Premier League-stúdióműsoraiból ismerhették a nézők. A hétvégi adásokat Farkas Fanni és Ambrus István, a TV2 Híradó reggeli adásait Fenyvesi Zoltán vezeti majd.

A korábbi tényekes műsorvezetők képernyős munkája augusztus 3-tól megszűnik, a közlemény szerint más munkaköröket ajánlottak fel nekik a vállalaton belül.

A közlemény nem említi, de Andor Éva távozik a TV2-től, a Mediaworksnél folytatja.

Vaszily Miklós, a TV2 Csoport elnök-vezérigazgatója a közleményben azt is jelezte, hogy az arculati változtatások és a hírműsorok tartalmi újjáépítése mellett „kialakításra került egy Etikai és Működési Kódex, ami nemcsak a vállalat működését, hanem a hírszerkesztők mindennapi munkáját is szabályozza, egyértelmű iránymutatást adva”. Hogy az abban foglalt szabályokat eddig miért nem érvényesítették, arra nem tért ki.