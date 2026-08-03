A Fidesz elkezdte kritizálni a Sziget Fesztivált az áramfogyasztás miatt

Fidesz;Sziget Fesztivál;energiafogyasztás;

2026-08-03 10:32:00 CEST

Egy látogató egyébként feleannyi energiát sem használ, mint egy átlagember.

„Amíg a magyar családoktól és vállalkozásoktól elvárják a lemondást, mi a helyzet a gigantikus energiaigényű rendezvényekkel? Mi a helyzet például a Sziget Fesztivállal? Nem lehet kettős mérce egy energiaválságban!” - ezzel a felhívással ment neki a fideszes Hegedűs Barbara a rendezvénynek a Facebookon, mondván, nem igazságos azt kérni a lakosságtól, hogy kapcsolja ki a klímát és korlátozza a fogyasztását, miközben a nagylétesítmények és rendezvények esetében fel sem merül a csúcsidei korlátozás. „Ami elvárható lenne...” – fűzte hozzá.

A fideszes politikus elővette a szomszéd tehenének kimúlásáról szóló jól ismert érvelést, eképpen: „Ha a helyzet kritikus, legyen kritikus mindenkinek! Kivételek nélkül.” Úgy folytatta: „A kormányzat ne csak a családoknak és a KKV-knak mondja meg, mit tegyenek, hanem határozzon meg konkrét lépéseket a nagyrendezvények fogyasztásának mérséklésére is!”

A Sziget Fesztivál csakhamar reagált a fideszes politikus felvetésére, leszögezve, a Sziget Fesztivál nem veszélyezteti az ország energiaellátását. „A Sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Szükség esetén akár teljes mértékben függetleníteni tudjuk magunkat az országos villamosenergia-hálózattól, vagyis a fesztivál működéséhez szükséges energiát saját rendszerünkkel állítjuk elő. Ennek köszönhetően a Sziget nem jelent többletterhelést az ország energiaellátására, miközben a látogatók biztonsága és a rendezvény zavartalan lebonyolítása is garantált”. A Facebook-bejegyzésben megjegyezték, az elmúlt évek technológiai fejlesztéseinek, így például a korszerű LED-világításnak és az energiahatékony hangtechnikai rendszereknek köszönhetően a Sziget energiaigénye folyamatosan csökken, emellett folyamatosan vizsgálják azokat az opciókat, amelyekkel tovább mérsékelhető az energiafelhasználás anélkül, hogy az a látogatói élményt vagy a biztonságot befolyásolná. Hangsúlyozták azt is, hogy a vízfelhasználás terén is tudatosan működnek, a fesztivál egész területén ingyenes ivóvíz-utántöltő pontokat biztosítanak, ezzel az egyszer használatos műanyag palackok mennyiségét is csökkentve. Emellett a por csökkentésére használt víz a Hajógyári-sziget természetes adottságainak köszönhetően a sóderágyon keresztül visszaszivárog a Dunába, így a víz természetes körforgásban marad.

A Telex megkereste a témában a fesztivált, egyebek közt arra voltak kíváncsiak, hogy akkor is az országos hálózattól függetlenül, a saját aggregátoros rendszerükkel látják-e el árammal a fesztivált, amikor van áramszolgáltatás a hálózaton is. A válasz szerint mivel még nem tudják, mi lesz egy hét múlva a helyzet, három opció van: amennyiben a Sziget időszakában már nem lesz áramellátási probléma az országban, akkor a korábbi évekhez hasonlóan a hálózati áramellátást veszik majd igénybe. Ha a mostanihoz hasonlóan időszakos kapacitáshiány jelentkezik, akkor hibrid megoldásként a problémás időszakban állnak át önellátásra, ha pedig a helyzet súlyosbodik, akkor teljes egészében le is tudnak válni az országos villamosenergia-hálózatról, és az esemény energiaellátását a helyszíni aggregátoros rendszerrel előállított árammal biztosítják majd. „Mindez azt is jelenti, hogy bármely variáció következik is majd be, a fesztivál megtartása semmiképp nem növeli olyan mértékben a hálózati terhelést, amely érdemben negatívan befolyásolná mások energiaellátását” - tették hozzá. A helyszíni áramfejlesztőket azért csak szükség esetén használják, mert ezeknek mind a költsége, mind a környezeti lábnyoma jóval magasabb a jelentős fogyasztásuk miatt - magyarázták.

A Sziget kitért arra is, hogy a fesztivál szerintük korántsem jár akkora energiafogyasztással, mint azt sokan gondolják, egyebek közt azért, mert a napi létszámnak az 55 százaléka hazai látogató, és amíg ezek a látogatók a fesztiválon tartózkodnak, addig az otthoni energiafogyasztásuk jelentős része kiesik.