Európai Unió;Oroszország;szankciók;

Bár az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen azt remélte, a magyar kormányváltással könnyebb lesz a szankciós politika Oroszország ellen, ez nem lett így

Brüsszel újabb szankciókkal szorongatná Oroszországot, Moszkva tovább keresi a kiskapukat

Az Európai Unió a múlt héten elfogadta a 21. szankciós csomagot Oroszországgal szemben, miközben Moszkva továbbra is kijátssza a tengeri olajkereskedelemre vonatkozó korlátozásokat. A tagállamok eltérő gazdasági érdekei és a Hormuzi-szoros válsága újabb kompromisszumokat kényszerített ki.

Az Európai Unió Oroszországgal szembeni büntetőintézkedéseinek a rendszere sajátos, kiszámítható mintázatot követ: amint hatályba lép egy intézkedéscsomag, Brüsszelben szinte azonnal megkezdődik a következő előkészítése. A folyamat lépcsőzetes jellege a közösségi döntéshozatal belső szerkezetéből és az orosz gazdaság alkalmazkodási képességéből is fakad. A korlátozásokat folyamatosan finomítják és bővítik, miközben Moszkva és a vele üzletelő cégek új elkerülő útvonalakat keresnek.

Július 23-án a tagállamok már a 21. szankciós csomagot fogadták el. A döntés 48 személyt és 170 szervezetet vett célba, tovább szigorította a pénzügyi és kriptoszektorra vonatkozó korlátozásokat, valamint újabb hajókat sorolt az orosz árnyékflottához. A Tanács 41 újabb hajóra rendelt el kikötési és szolgáltatási tilalmat, így a listán szereplő járművek száma 673-ra emelkedett.

A döntéshozatal hátterében bonyolult intézményi gépezet működik. A gazdasági, pénzügyi és energetikai korlátozások kidolgozásában az Európai Bizottság játszik központi szerepet, de a tagországok felvetései már a hivatalos javaslat megszületése előtt bekerülnek a tervezésbe. A Bizottság ilyenkor egyeztet a tagállamok brüsszeli képviselőivel, hogy feltérképezze az úgynevezett vörös vonalakat: mely intézkedések váltanának ki elfogadhatatlan gazdasági vagy politikai ellenállást az egyes fővárosokban.

A hivatalos javaslat után a Tanács szakértői munkacsoportjaiban indul meg a részletes vita, ahol mind a 27 tagállam képviselői jelen vannak. Ha technikai szinten nincs megállapodás, a vitás pontok az állandó képviselők bizottsága, a Coreper elé kerülnek. Mire az ügy a szakminiszterekhez jut, a kompromisszum lényegi része rendszerint már kialakult. A szankciók elfogadásához azonban politikai egyetértés kell, így egy-egy tagállam gazdasági érdekei hosszú alkukat eredményezhetnek.

Az árnyékflotta lett a fő kiskapu

A szankciós csomagok egymásutániságának másik oka az intézkedések kijátszására tett kísérletek elleni folyamatos küzdelem. Ennek leglátványosabb példája a nyersolaj-kereskedelem. Amikor az EU megtiltotta a tengeri úton szállított orosz nyersolaj behozatalának jelentős részét, az orosz export új célállomásokat keresett, majd a nyugati olajársapka és a biztosítási korlátozások megkerülésére új szállítási rendszer épült ki.

Orosz kereskedelmi szereplők közvetítőkön és offshore cégeken keresztül nagy számban vásároltak fel idős tartályhajókat. A tulajdonosi viszonyok elfedésével, a zászlóállamok váltogatásával és a nyugati biztosítótársaságok megkerülésével az orosz olajszállítmányok jelentős része kikerült a nyugati ellenőrzés alól. Az árnyékflotta hajói továbbra is jelentős mennyiségű nyersolajat juttatnak el az ázsiai és közel-keleti piacokra.

Brüsszel erre egyedi hajólistákkal válaszol. A 21. csomag már nemcsak az olajat szállító tankereket, hanem az árnyékflottát kiszolgáló szereplőket is célba vette: például bunkerolást végző hajókat, közvetítő cégeket és egy személyzeti ügynökséget. A listázott hajókat ugyanakkor gyakran átnevezik, más zászló alá helyezik vagy új tulajdonosi lánc mögé rejtik, ezért a végrehajtás állandó utánkövetést igényel.

A szankciós politika súlypontja így egyre inkább a meglévő kiskapuk betömésére tolódik át. Ez nemcsak a nyersolajra, hanem a hadviselés szempontjából kritikus termékekre és kettős felhasználású technológiákra is vonatkozik. Az újabb csomagok rendszeresen tartalmaznak harmadik országbeli vállalatokat, amelyek az uniós álláspont szerint közreműködnek szankcionált áruk orosz katonai felhasználókhoz juttatásában.

A Hormuzi-szoros is beleszólt

A tagállamok ugyanakkor egyre óvatosabban mérlegelik a további energetikai szigorítások költségeit. A 21. csomag ezt különösen jól mutatja: az EU a Hormuzi-szoros lezárása miatt 2027. július 15-ig felfüggesztette az orosz olaj árplafonjának automatikus kiigazítását. A döntéshozók attól tartottak, hogy a közel-keleti válság miatt amúgy is feszült világpiacon egy újabb azonnali szigorítás tovább növelné az energiaárakat.

A csomag egyéves átmeneti mentességet is biztosít az orosz LNG harmadik országokba történő továbbításához kapcsolódó egyes ügyletekre, szigorú jelentési és mennyiségi feltételek mellett. Ez is jelzi, hogy a szankciós politika nem egyszerűen tiltások sorozata: a tagállamoknak egyszerre kell nyomást gyakorolniuk Moszkvára és elkerülniük, hogy a korlátozások aránytalan károkat okozzanak az európai energiabiztonságnak.

A büntetőintézkedések eredményessége végső soron azon múlik, hogy az EU mennyire képes követni a kijátszási technikákat, és meddig tudja fenntartani a politikai egységet. Oroszország piaci mozgástere szűkült, logisztikai útvonalai átalakultak, beszerzései és szállításai megdrágultak, de Moszkva továbbra is új kereskedelmi partnereket és elkerülő útvonalakat keres. Amíg a háború lezárására nincs politikai megoldás, a szankciós csomagok bővítése és a kiskapuk bezárása az uniós külpolitika állandó eleme marad. Ez magyarázza, miért követik egymást újabb és újabb brüsszeli intézkedések.

Donald Trump szerint hétfőn új tárgyalások kezdődnek az Egyesült Államok és Irán között. A diplomácia középpontjában a Hormuzi-szoros forgalmának helyreállítása és az iráni nukleáris program korlátozása állhat. Teherán azonban cáfol: nincs szó új megbeszélésekről, állítja.