Brüsszel újabb szankciókkal szorongatná Oroszországot, Moszkva tovább keresi a kiskapukat

Európai Unió;Oroszország;szankciók;

2026-08-03 14:38:00 CEST

Az Európai Unió a múlt héten elfogadta a 21. szankciós csomagot Oroszországgal szemben, miközben Moszkva továbbra is kijátssza a tengeri olajkereskedelemre vonatkozó korlátozásokat. A tagállamok eltérő gazdasági érdekei és a Hormuzi-szoros válsága újabb kompromisszumokat kényszerített ki.

Az Európai Unió Oroszországgal szembeni büntetőintézkedéseinek a rendszere sajátos, kiszámítható mintázatot követ: amint hatályba lép egy intézkedéscsomag, Brüsszelben szinte azonnal megkezdődik a következő előkészítése. A folyamat lépcsőzetes jellege a közösségi döntéshozatal belső szerkezetéből és az orosz gazdaság alkalmazkodási képességéből is fakad. A korlátozásokat folyamatosan finomítják és bővítik, miközben Moszkva és a vele üzletelő cégek új elkerülő útvonalakat keresnek.

Július 23-án a tagállamok már a 21. szankciós csomagot fogadták el. A döntés 48 személyt és 170 szervezetet vett célba, tovább szigorította a pénzügyi és kriptoszektorra vonatkozó korlátozásokat, valamint újabb hajókat sorolt az orosz árnyékflottához. A Tanács 41 újabb hajóra rendelt el kikötési és szolgáltatási tilalmat, így a listán szereplő járművek száma 673-ra emelkedett.

A döntéshozatal hátterében bonyolult intézményi gépezet működik. A gazdasági, pénzügyi és energetikai korlátozások kidolgozásában az Európai Bizottság játszik központi szerepet, de a tagországok felvetései már a hivatalos javaslat megszületése előtt bekerülnek a tervezésbe. A Bizottság ilyenkor egyeztet a tagállamok brüsszeli képviselőivel, hogy feltérképezze az úgynevezett vörös vonalakat: mely intézkedések váltanának ki elfogadhatatlan gazdasági vagy politikai ellenállást az egyes fővárosokban.

A hivatalos javaslat után a Tanács szakértői munkacsoportjaiban indul meg a részletes vita, ahol mind a 27 tagállam képviselői jelen vannak. Ha technikai szinten nincs megállapodás, a vitás pontok az állandó képviselők bizottsága, a Coreper elé kerülnek. Mire az ügy a szakminiszterekhez jut, a kompromisszum lényegi része rendszerint már kialakult. A szankciók elfogadásához azonban politikai egyetértés kell, így egy-egy tagállam gazdasági érdekei hosszú alkukat eredményezhetnek.

Az árnyékflotta lett a fő kiskapu

A szankciós csomagok egymásutániságának másik oka az intézkedések kijátszására tett kísérletek elleni folyamatos küzdelem. Ennek leglátványosabb példája a nyersolaj-kereskedelem. Amikor az EU megtiltotta a tengeri úton szállított orosz nyersolaj behozatalának jelentős részét, az orosz export új célállomásokat keresett, majd a nyugati olajársapka és a biztosítási korlátozások megkerülésére új szállítási rendszer épült ki.

Orosz kereskedelmi szereplők közvetítőkön és offshore cégeken keresztül nagy számban vásároltak fel idős tartályhajókat. A tulajdonosi viszonyok elfedésével, a zászlóállamok váltogatásával és a nyugati biztosítótársaságok megkerülésével az orosz olajszállítmányok jelentős része kikerült a nyugati ellenőrzés alól. Az árnyékflotta hajói továbbra is jelentős mennyiségű nyersolajat juttatnak el az ázsiai és közel-keleti piacokra.

Brüsszel erre egyedi hajólistákkal válaszol. A 21. csomag már nemcsak az olajat szállító tankereket, hanem az árnyékflottát kiszolgáló szereplőket is célba vette: például bunkerolást végző hajókat, közvetítő cégeket és egy személyzeti ügynökséget. A listázott hajókat ugyanakkor gyakran átnevezik, más zászló alá helyezik vagy új tulajdonosi lánc mögé rejtik, ezért a végrehajtás állandó utánkövetést igényel.

A szankciós politika súlypontja így egyre inkább a meglévő kiskapuk betömésére tolódik át. Ez nemcsak a nyersolajra, hanem a hadviselés szempontjából kritikus termékekre és kettős felhasználású technológiákra is vonatkozik. Az újabb csomagok rendszeresen tartalmaznak harmadik országbeli vállalatokat, amelyek az uniós álláspont szerint közreműködnek szankcionált áruk orosz katonai felhasználókhoz juttatásában.

A Hormuzi-szoros is beleszólt

A tagállamok ugyanakkor egyre óvatosabban mérlegelik a további energetikai szigorítások költségeit. A 21. csomag ezt különösen jól mutatja: az EU a Hormuzi-szoros lezárása miatt 2027. július 15-ig felfüggesztette az orosz olaj árplafonjának automatikus kiigazítását. A döntéshozók attól tartottak, hogy a közel-keleti válság miatt amúgy is feszült világpiacon egy újabb azonnali szigorítás tovább növelné az energiaárakat.

A csomag egyéves átmeneti mentességet is biztosít az orosz LNG harmadik országokba történő továbbításához kapcsolódó egyes ügyletekre, szigorú jelentési és mennyiségi feltételek mellett. Ez is jelzi, hogy a szankciós politika nem egyszerűen tiltások sorozata: a tagállamoknak egyszerre kell nyomást gyakorolniuk Moszkvára és elkerülniük, hogy a korlátozások aránytalan károkat okozzanak az európai energiabiztonságnak.

A büntetőintézkedések eredményessége végső soron azon múlik, hogy az EU mennyire képes követni a kijátszási technikákat, és meddig tudja fenntartani a politikai egységet. Oroszország piaci mozgástere szűkült, logisztikai útvonalai átalakultak, beszerzései és szállításai megdrágultak, de Moszkva továbbra is új kereskedelmi partnereket és elkerülő útvonalakat keres. Amíg a háború lezárására nincs politikai megoldás, a szankciós csomagok bővítése és a kiskapuk bezárása az uniós külpolitika állandó eleme marad. Ez magyarázza, miért követik egymást újabb és újabb brüsszeli intézkedések.