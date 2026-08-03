Már ötre nőhetett a moszkvai éttermi robbanás áldozatainak száma, egy tábornok lehetett a célpont

Moszkva;robbantás;tábornok;étterem;

2026-08-03 12:01:00 CEST

Nem hivatalos értesülések szerint ötre nőhetett a moszkvai Balzi Rossi étteremnél történt robbanás halálos áldozatainak száma, hat sérült pedig súlyos állapotban van. A nyomozók azt vizsgálják, tudta-e a csomagot szállító nő, mit visz magával, és távolról hozták-e működésbe a pokolgépet.

Nem hivatalos orosz értesülések szerint két, kórházba szállított sérült is meghalt a moszkvai Balzi Rossi étteremnél történt szombati robbanás után, így az áldozatok száma ötre emelkedhetett. Hivatalosan továbbra is három halálos áldozatot erősítettek meg, a hatóságok szerint legalább 21-en megsérültek, közülük hatan súlyos állapotban vannak. A nyomozás egyik fő kérdése már az, hogy a robbanószerkezetet szállító nő tudta-e, mit visz magával, vagy gyanútlan közvetítőként használták fel. Az is felmerült, hogy a pokolgépet távolról hozták működésbe.

A robbanás szombat este történt az orosz főváros központjában, a moszkvai állatkert közelében található olasz luxusétterem bejáratánál. Az orosz Nemzeti Terrorellenes Bizottság szerint egy nő egy csomaggal próbált bejutni a zártkörű rendezvényre, de egy biztonsági őr megállította. A szerkezet ekkor robbant fel. A nő, az őr és az étterem egyik vendége a helyszínen meghalt. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester vasárnap brutális terrortámadásnak nevezte a történteket, és azt ígérte, hogy a felelősöket felkutatják.

A vendéglátóhely a robbanás idején nem fogadott külső vendégeket, az egész éttermet egy magánrendezvény számára foglalták le. Orosz katonai bloggerek, független Telegram-csatornák és több külföldi lap szerint az összejövetelen Alekszandr Csajko vezérezredes, az Orosz Lég- és Kozmikus Erők májusban kinevezett parancsnoka ünnepelhette 55. születésnapját és új tisztségét. A vendégek között a hírek szerint magas rangú katonák, biztonsági tisztségviselők, állami vezetők és parlamenti képviselők is lehettek.

Egy tábornok lehetett a célpont

A hatóságok hivatalosan nem nevezték meg, kit akartak megölni. Több sajtóértesülés szerint azonban Csajko lehetett a támadás célpontja. A tábornok állapotáról sincs hivatalos tájékoztatás. Kijev nem kommentálta a moszkvai robbanást, és hétfő délelőttig egyetlen szervezet sem vállalta magára az akciót. Az orosz háborúpárti csatornák gyorsan Ukrajnát tették felelőssé, de ezt a hatóságok sem támasztották alá nyilvánosan bizonyítékokkal.

A szakértői vizsgálatok alapján a házilag készített szerkezetet fémgolyókkal erősítették meg. A beszámolók szerint abban a pillanatban lépett működésbe, amikor az őrök ellenőrizni kezdték a nőt és a csomagot a bejáratnál. Egyelőre nem tisztázott, hogy a küldeményt szállító személy tisztában volt-e a csomag tartalmával, vagy abban a hiszemben cselekedett, hogy egy születésnapi ajándékot kézbesít a zártkörű rendezvény egyik vendégének. Ez a kérdés azért is fontos, mert korábbi oroszországi merényleteknél is felmerült, hogy az elkövetők gyanútlan közvetítőt használtak.

Csajko jól ismert alakja az orosz katonai elitnek. A Lég- és Kozmikus Erők élére történt kinevezése előtt a vezérkar főnökhelyetteseként szolgált, korábban pedig a Szíriában harcoló orosz erők parancsnoka és a Keleti Katonai Körzet vezetője volt. Az Európai Unió idén tavasszal szankciós listára helyezte.

Az uniós indoklás szerint a teljes körű ukrajnai invázió kezdetén ő volt az egyik legmagasabb rangú orosz parancsnok Ukrajnában, és szerepe volt a Kijev környéki műveletekben, köztük a bucsai események idején.

Merényletek az orosz katonai elit ellen

A célzott támadások sora nem új Moszkvában és környékén. Idén februárban Vlagyimir Alekszejev altábornagyot, az orosz katonai hírszerzés helyettes vezetőjét lőtték meg Moszkvában; súlyosan megsérült, de túlélte a merényletet. 2025 áprilisában Jaroszlav Moszkalik altábornagy egy gépkocsiba rejtett pokolgép robbanásában halt meg Moszkva közelében. 2024 decemberében Igor Kirillov altábornagy, az orosz sugár-, vegyi- és biológiai védelmi csapatok parancsnoka lett egy moszkvai pokolgépes merénylet áldozata.

Az orosz hatóságok rendszeresen azt állítják, hogy ukrán szolgálatok helyi lakosokat, szabotőröket és közvetítőket próbálnak beszervezni oroszországi támadásokhoz. Az elmúlt években több tucat embert vettek őrizetbe ilyen ügyekben. A moszkvai biztonsági szervek ezért fokozott éberségre intik a lakosságot, és külön is figyelmeztetnek az ismeretlen eredetű csomagokra, illetve olyan megbízásokra, amelyeknél a közvetítő nem ismeri pontosan a küldemény tartalmát vagy címzettjét.

A mostani eset biztonsági szempontból azért különösen súlyos Moszkva számára, mert a robbanás az orosz főváros központjában, egy kiemelten őrzött zártkörű rendezvény bejáratánál történt. Ha valóban Csajko volt a célpont, a támadóknak előzetesen tudniuk kellett a rendezvény helyszínéről és időpontjáról. A merénylet ugyanakkor a jelek szerint nem érte el feltételezett fő célját: a szerkezet már a bejáratnál felrobbant. A nyomozásnak most azt kell tisztáznia, ki szervezte meg az akciót, hogyan került a csomag a nőhöz, és volt-e a támadóknak belső információjuk a katonai vezetők programjáról.