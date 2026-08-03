Donald Trump leállította az amerikai támadásokat, hétfőn újra elkezdene tárgyalni Iránnal

atomprogram;Irán;tárgyalás;Egyesült Államok;Donald Trump;Hormuzi-szoros;háború Iránban;

2026-08-03 07:54:00 CEST

Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar kérte leállítást arra hivatkozva, hogy elérhetőnek látnak egy megállapodást először a Hormuzi-szorosról, amely majd elvezethet az Irán nukleáris leszereléséről szóló alkuhoz.

Hétfőn újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi-szorosról és az iráni atomprogramról – közölte Donald Trump amerikai elnök vasárnap.

Az elnök washingtoni idő szerint az esti órákban újságírók előtt megerősítette, hogy szombaton három öbölmenti állam és a teheráni vezetés kérésére vonta vissza az Irán ellen már előkészített, állítása szerint, minden korábbinál nagyobb erejű támadást, arra való tekintettel, hogy ismét esély nyílt a megegyezésre a konfliktus lezárásáról.

Beszámolt arról, hogy a Egyesült Államokat a közel-kelti szövetségesei, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar kérte a küszöbön álló katonai művelet leállítását arra hivatkozva, hogy elérhetőnek látnak egy megállapodást először a Hormuzi-szorosról, ami majd elvezethet az Irán nukleáris leszereléséről szóló alkuhoz.

Az amerikai elnök a szaúdi koronahercegre hivatkozva azt mondta, hogy a partnerek inkább akarnak tárgyalásokat akarnak látni, mint katonai eszközök bevetését, és hozzátette, hogy Irán is azt jelezte, meg akar állapodni.

Donald Trump szerint hétfőn a délutáni órákban kezdődhetnek az tárgyalások, de további részleteket nem említett.

Arra a kérdésre, hogy szabott-e határidőt a megállapodásra úgy fogalmazott, hogy meglátják, hogy megy majd a tárgyalás, és hozzátette, hogy a szombaton leállított amerikai katonai művelet bármikor megindulhat, ami katasztrofális következményekkel lenne Iránra, és amiben sok ember meghalna.

Az iráni partvidék egésze ellen július közepén ismét életbe léptetett amerikai haditengerészeti blokád vasárnap is érvényben volt, a térségért felelős amerikai Középső Parancsnokság közlése szerint már 35 hajót fordítottak vissza, mert megpróbálta megsérteni a zárlatot.