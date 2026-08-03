Meghalt Szelényi Iván

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2026-08-03 12:22:00 CEST

A szociológus 88 éves volt.

Életének 89. évében elhunyt Szelényi Iván szociológus, a hazai és a nemzetközi társadalomtudomány kiemelkedő alakja - közölte a Facebookon a Roma Sajtóközpont.

Felidézik, elméleti és oktatói munkássága mellett számos meghatározó empirikus kutatás fűződik a nevéhez. Állandó szerző- és kutatótársával, Ladányi Jánossal többek között a magyarországi, valamint a volt szocialista országokban élő roma közösségek helyzetét vizsgálta. Kutatásaik átfogó képet adtak a rendszerváltást kísérő tektonikus társadalmi és gazdasági változásokról. Különös figyelmet fordítottak a peremhelyzetű csoportokra, ezen belül a roma közösségekre: az egyének és közösségek lehetőségeinek drámai beszűkülésére, valamint a kirekesztés változó formáira - áll a bejegyzésben.

Mint írták, Szelényi Iván nevéhez kapcsolódik az 1990-es évek végének egyik legfontosabb módszertani vitája is arról, hogy a kutatásokban kit tekintenek romának. A szakember Ladányi Jánossal együtt azt az elvet képviselte, hogy ennek elsődleges alapja az érintettek önmeghatározása kell legyen. Ez a közlés szerint azért volt egy lényeges vita, mert az, hogy a kutatók kit tekintenek cigánynak, jelentősen befolyásolja a roma népesség létszámáról, társadalmi helyzetéről, szegénységéről és kirekesztéséről alkotott képet, a külső besorolás pedig gyakran a többségi társadalom előítéleteit tükrözi, szemben az önmeghatározással, ami az érintettek identitásáról szól.

A Roma Sajtóközpont méltatása szerint Szelényi Iván munkássága nélkül jóval kevesebbet értenénk Magyarország és Kelet-Európa 1990 utáni politikai, gazdasági és társadalmi átalakulásából, tudományos látásmódja kutatók generációit inspirálta.