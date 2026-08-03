10 nap, 140 ezer látogató, 40 helyszín, 4300 program – számokban így festett az idei Művészetek Völgye

fesztivál;zene;Művészetek Völgye;

2026-08-03 15:00:00 CEST

Vasárnap véget ért az ország legnagyobb összművészeti fesztiváljának jubileumi kiadása. Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend idén is rengeteg Völgylakót fogadott, a szervezők pedig már el is kezdtek a következő 35 éven dolgozni. A jövő évi fesztivál időpontját már be is jelentették, és elindult a kedvezményes bérlet értékesítés is. 2027-ben július 23. és augusztus 1. között válhat mindenki Völgylakóvá immáron 36. alkalommal.

A 2026-os Művészetek Völgye új helyszínekkel, teltházas előadásokkal és ezernyi közös élménnyel várta a látogatókat. A tavalyi évhez képest ismét nőtt a résztvevők száma: a tíz nap alatt összesen 140 ezer Völgylakó fordult meg a fesztiválon. A Csigabusz idén is folyamatos kapcsolatot teremtett a helyszínek között, így a legnagyobb színpadoktól a legeldugottabb udvarokig minden program könnyedén elérhetővé vált.

Kapolcson belül a közlekedést a Művészetek Völgye főtámogatója, a Visa taxi szolgáltatása is segítette, amely ingyenesen szállította a Visa-kártyával rendelkező fesztiválozókat egy hangulatos riksával. A világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója értékmegőrzőkkel, valamint játékokkal és aktivitásokkal is hozzájárult a Főtér pezsgő hangulatához.

A fesztivál 35. évfordulójára visszatért a Klastrom helyszín, ahol mindennap fényfestés varázsolta újjá a Szent András templomromot. A munkákat a profi csapatokon túl a FényArtban a Klastrom pályázatra érkezett munkáit láthatták az ide érkezők. A pályázat nem csak megjelenési lehetőséget, de jutalmat is tartogatott. A pályázaton első díjat nyert Szatmári Bendegúz Időutazás című alkotása, a második helyet Gaál Eszter és a Photonica vitte el, míg harmadik lett Dörfler Enikő a Csillagfény Ünnepe című munkájával.

A fesztivál jubileumára a (H)őskorszak Udvarok a fesztivál indulásáról meséltek, idézték meg az alapítás körüli időszakot, Bereményi Géza és Cseh Tamás fia közös műsorával idézték meg a Kapolcson rögzített Új dalok lemezét, de itt emlékeztek meg Galkó Balázs és Sebő Ferenc életművéről is.

A Panoráma Színpad az idei évben is a fesztivál pezsgését mutatta meg, teltházas koncerteket adott többek között a Parno Graszt, Co Lee, az Elefánt, valamint az idei évben a Völgybe is visszatérő Kispál és a Borz. Kapolcs legnagyobb helyszínén állt színpadra a svéd énekes-dalszerző José González, különleges, bensőséges hangulatot teremtett dalaival. A Hagyományok Háza negyedszázados jubileumát is megünnepelte a fesztivállal közösen a FolkKarcok koncerttel, ahol Szalonna és Bandája a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes táncművészeivel és számtalan vendéggel lépett színpadra.

A Lőtér x Közlekedési Múzeum évről évre egyre népszerűbb, idén is tömött sorok várták a Zenélő Busz indulását, este pedig óriási tömeg fogadta a Hiperkarma, Kolibri, Deva és Mehringer koncertjét is. A Harcsa Veronika Udvar tíz napon át folyamatos érdeklődés mellett fogadta vendégeit, ahol a Modern Art Orchestra, a Szodé, a walesi Martha Elen is színpadra lépett. A Világzenei Udvar x Magyar Zene Háza ismét különleges atmoszférát teremtett: az izraeli néptánctól, a Mordái, a Söndörgő, a Kacaj és a 20 éves Cimbaliband is együtt lüktetett a közönséggel. Az Egyetemi Udvar pedig reggeltől estig valódi összművészeti találkozópontként működött, idén már négy egyetem diákjai fogadták a fesztiválozókat.

Vigántpetenden a Cirque du Tókert közönsége már az első napoktól hatalmas lelkesedéssel fogadta a produkciókat. Koncz Zsuzsa, Geszti, Zorán, a Feledi Project Cseresznyéskert feldolgozása Kulka Jánossal a színpadon, de a Duda Éva Társulat Summer Breeze műsora is elkápráztatta a látogatókat. Ide is jutott a szülinapi műsorok sorából, a Völgyszimfonik 35. megtöltötte a helyszínt, a Danubia Zenekar csak erre az estére hangszerelte át több ismert magyar előadó szerzeményeit és adták ezeket együtt elő.

Új otthonában már második évét töltötte a Kaláka Versudvar, ami Vigántpetenden is a Völgy egyik legmeghatározóbb közösségi tere maradt. A Roma Udvar idén is minden nap nagy érdeklődés mellett kínált cigány tánc oktatást és szórakozást, képzőművészeti programokat és közösségi élményeket. A faluban töltötte 33. Művészetek Völgye fesztiválját HOBO is, aki a HOBO Klubban minden nap különböző tematikájú, trió- és zenekari felállásban megvalósult koncertekkel és Hobológia előadásokkal fogadta a hozzá látogatókat. Az irodalom rajongóit a Vecsei H. Miklós nevével fémjelzett Poket Zsebkönyvek Udvarában mindennap egy Csoóri Sándor szöveg kortárs újragondolását hallhatták az érdeklődők, a különböző irodalmi és zenei programokon túl. A Petendi Pajta éjjelente Önismereti Diszkóval, napközben pedig chill programokkal vált a fesztiválozók kedvencévé. A templom a Papageno Klasszik otthonává avanzsált 10 napra, ahol ismeretterjesztő előadások - Mozarttól Chopinig - valamint kamarakoncertek: a hazai előadók mellett kanadai, holland, spanyol és finn formációk kínáltak sokszínű művészeti élményt.

Komolyzene persze nem csak Vigántpetenden kapott helyet, a Völgykomolyzene Kapolcs római katolikus templomába hozta el a leghangulatosabb koncerteket. A Mókuskert Udvar idén is nyitott kapukkal fogadta az érdeklődőket, Soma Mamagésa, Oláh Annamari vagy épp Laár András is egy tömött udvar előtt zenélt és beszélgetett a Völgy legapróbb helyszínén. A Magyar Jazz Szövetség Udvara esténként világsztároktól volt hangos, Lisztes Jenő világhírű cimbalmos, Roby Lakatos hegedűs is itt játszott, de itt lépett fel a Budapest Jazz Orchestra is. A Talentum Hungaricum Udvar először kápráztatta el a fesztivál közönségét, itt a még világsztárság előtt álló fiatal tehetségek koncertjei zúgtak 10 napon keresztül, emlékezetes debütálást nyújtva ezzel. A Hagyományok Háza FolkUdvar pedig a megszokott hangulattal, napközben többek között kézműveskedéssel mesemondással, tánc- és énektanítással várta a fesztiválozók minden korosztályát, éjjel pedig táncházak alkották az idei évben is Kapolcs legstabilabb éjszakai bázisát. Napközben a Fűzi Népi Játéktér kínált tartalmas kikapcsolódást a családoknak az árnyas fák alatt.

A koncertek sorát erősítette a Gástya-Árok, ahová beköltözött a Bánkitó az idei évben, kulturális beszélgetések, Karácsony Gergely, Molnár Áron, Magyar Márton is a kultúráról ejtett szót, este pedig az underground zenei élet szereplői csináltak óriási hangulatot, a Balkán VIP, Iamyank rave műsora és a Kale Lulugyi is lenyűgözte a fesztiválozókat.

A zenén túl teljes színházi évadokat tudtak a látogatók elfogyasztani 10 napon át improvizált a Momentán Társulat saját helyszínén, ahol Osbáth Norbi, Csányi Sándor és Hajnóczy Soma neve is felkeltette az emberek érdeklődését, a helyszínen az idei évben sem lehetett okuk panaszra az azt megtöltőknek. A Buda Udvar a II. kerület színművészeti helyeivel, a Líra Irodalmi Terasz programjaival és koncertekkel töltötte nyári lakjában a napokat.

A Művészetek Völgye színházi helyszíneiért Taliándörögdre kellett utazni, a Színház Színpad Templom előadásaival az Orlai Produkció, a Delta Produkció és a Dumaszínház is itt kapott helyet. A nagyobb előadások ezúttal is a Színház Színpadon voltak láthatóak, ahol az olasz Factory Compagnia Transadiatica előadása, az Improvizuál, az Art-Színtér darabjai mellett egy közös bemutató is született az Anyósnyelv című darab nyitotta meg első nap a színpadot.

A többi művészeti ág is hangsúlyos szerepet kapott. A MűvészVölgy Kúria nemcsak a fesztivál tíz napja alatt, hanem egész évben képzőművészeti és kulturális programokkal várja látogatóit. A Tűzoltószertár Élő Galéria Silye Júlia vezetésével idén a neokegytárgy fogalmát lehetett körbejárni.

A végtelen programkavalkád mellett a nyugodt napközbeni időtöltés az, ami nélkül nem lehet Művészetek Völgye hangulatot elképzelni. Kapolcson az Evangéliumi Műhely istentisztelettel, koncertekkel színesítette a fesztivál felhozatalát, Taliándörögdön a Tarisznya Evangélikus Udvar a megszokott kedvességgel, míg a Csipkebokor Katolikus Udvar idén először várta a látogatókat előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és koncertekkel. A Lélekzet Református Udvar a komolyzene, a jazz, a népzene világát is megidézi. Az Analóg Udvar a LEMangURIA Kreatív Mozgásudvar a lelkünk mélyének felfedezését tűzte ki célul. Az Inkler-Ház Tékában képzőművészetről és helyi értékekről is szó esett. Ezek az Ősök Háza kínálatában is hangsúlyosak, kiegészítve Szőke András egyedi programjaival, melyek nélkül elképzelhetetlen lenne a Művészetek Völgye. Az Éltető Völgy, a helyi termelők portékáival, a Diabelli Alapítvány saját udvarában kicsiknek és nagyoknak szóló workshopokkal, a Művészetek Zöldjében pontgyűjtéssel és fenntarthatósági programokkal kapcsolhattak ki a Völgylakók. 15. éve jelenik meg a Segítő Udvar Kapolcson, ahol az érdeklődők közelebbről megismerhetik az akadályozottsággal élők világát. Kapolcs Főterén rengeteg kitelepülő, az Aktív Magyarország Pajta Mozgó Színpadán pedig előadások, beszélgetések és élő podcast felvételek is vártak mindenkit!

A Művészetek Völgye idén is fontos lépéseket tett a fenntarthatóság terén. A korábbi években elindított stratégia eredményeként tovább csökkent a nem újrahasznosítható hulladék mennyisége, a vegetáriánus fogások minden helyen idén is helyet kaptak. A társadalmi felelősségvállalás idén is kiemelt szerepet kapott, ahol 1333 embert jelent meg és ebből 1147 ember adott vért a fesztivál napjai alatt, ami 516 liter vért jelent.

A Völgylakókat 187 Völgyönkéntes és közel 600 munkatárs búcsúztatta a fesztivál végén, egyben vissza is várva őket a következő évben.

Az első 35. megvolt, így már mindenki csak arra vár, hogy jövőre útnak induljon a következő 35-ös felvonás az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján! 2027-ben július 23. és augusztus 1. között ismét Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend lesz a kultúra központja.

A legelkötelezettebb Völgylakók már most be is szerezhetik a jegyeiket, a 10 napos bérletek szuper kedvezményes értékesítése el is indult a https://www.muveszetekvolgye.hu/ticket oldalon.