A Sziget energiafüggetlen, a hőségriadó miatt óvintézkedéseket tesz több fesztivál és intézmény is

hőség;Sziget Fesztivál;Ördögkatlan fesztivál;Szentendrei Teátrum;energiaválság;Mézesvölgyi Nyár;

2026-08-03 11:37:00 CEST

A hőségriasztás és az energiaválság miatt több intézmény energiatakarékos intézkedéseket vezet be, egyes helyeken akár a programok is elmaradhatnak. Utánajártunk, hol történik változás.

Alaposan átírja a nyári kulturális események szervezését a július 30-án bevezetett harmadfokú hőségriasztás, több intézmény takarékossági intézkedésekkel próbálja megoldani a helyzetet. A kedden kezdődő Ördögkatlan Fesztiválon például a legnagyobb energiaigényű, késő esti nagykoncerteken – a hálózatot nem terhelve – aggregátorról biztosítják az áramot, míg a többi programhelyszínen – a fellépőkkel egyeztetve – csökkentett világítást és hangosítást kérve kompromisszumos megoldásokat keresnek, energiatakarékos megoldásokon dolgoznak oly módon, hogy kevéssé csorbuljon a művészi minőség.

Emellett a látogatóknak minél több ingyenes vízvételi lehetőséget biztosítanak – a helyszínekről a honlapjukon és Facebookon értesítik őket –, míg a backstage-ekben mérsékelt fogyasztásra kérik a fellépőiket. „Mindezeken túl folyamatosan figyeljük a központi intézkedéseket, és azokhoz szigorúan igazodunk. Szükség esetén akár programot is elhagyunk” – válaszolták a kérdésünkre.

Gyertyafényben

A Szentendrei Teátrum már a hétvégén is gyertyafényben játszott és így tesznek a héten továbbra is. "Most, amikor országszerte minden csepp víz és minden megtakarított kilowattóra számít, a maga eszközeivel a Szentendrei Teátrum is szeretne hozzájárulni a közös erőfeszítéshez. Így a következő előadások színpadi világítását elemes gyertyákkal oldja meg. A színpad ugyan nem a megszokott reflektorfényben ragyog majd, de a gyertyák meghitt fénye különleges hangulatot teremt, amely talán még közelebb hozza egymáshoz a művészeket és a közönséget - tették közzé a hírt.

Sziget: Energiafüggetlenség

A Sziget Fesztivál is hasonlóan jár el: a Facebook-oldalukon olvasható, hogy az esemény olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. „Szükség esetén akár teljes mértékben függetleníteni tudjuk magunkat az országos villamosenergia-hálózattól, vagyis a fesztivál működéséhez szükséges energiát saját rendszerünkkel állítjuk elő. Ennek köszönhetően a Sziget nem jelent többletterhelést az ország energiaellátására, miközben a látogatók biztonsága és a rendezvény zavartalan lebonyolítása is garantált” – olvasható a posztban.

A Sziget energiaigénye másrészt folyamatosan csökken az elmúlt évek technológiai fejlesztéseinek – többek között a korszerű LED-világításnak és az energiahatékony hangtechnikai rendszereknek – köszönhetően. Kitérnek arra is, hogy a vízfelhasználás terén is tudatosan működnek: a fesztivál egész területén ingyenes ivóvíz-utántöltő pontokat biztosítanak, ezzel ösztönözve az újratölthető kulacsok használatát és csökkentve az egyszer használatos műanyag palackok mennyiségét.

Két napra bezár az Akvárium Klub - olvasható Facebook-oldalukon. "Tájékoztatunk benneteket, hogy hétfőn és kedden az Akvárium Klub zárva tart. Az előttünk álló napok rendkívüli hőterhelése nemcsak minket, hanem az ország energia- és ivóvízhálózatát is fokozottan próbára teszi. Mi is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy ezekben a napokban csak annyi energiát és ivóvizet használjunk fel, amennyi valóban szükséges. A két programmentes napon szüneteltetjük a működésünket, ezzel is csökkentve energia- és vízfogyasztásunkat a legkritikusabb időszakban. Hiszünk abban, hogy a tudatos működés közös ügyünk, ezért mi is igyekszünk csökkenteni a környezeti terhelésünket - írják.

Mézesvölgy és Paloznak aggregátora

A Mézesvölgyi Nyár szervezője, a Veres 1 Színház sem számol azzal, hogy elmaradnak az előadások a Mézesvölgyön. „Természetesen gondoltunk rá, hogy hatóságilag megtiltják az előadások megtartását takarékossági okokból, bár ezt indokolatlannak tartjuk, hiszen kiszámoltuk, hogy a nézők abban az időszakban, amíg nálunk néznek előadást otthonukban az itt felhasznált áram többszörösét fogyasztanák. Másrészt amennyiben mégis lesz ilyen jellegű változás, úgy aggregátorral fogjuk megoldani az áramvételezést” – válaszolta lapunknak Venyige Sándor igazgató, hozzátéve, a díszkivilágítást lekapcsolták, a legnagyobb problémát pedig a területükön ideiglenesen telepített mintegy háromszáz dísznövény öntözése okozza, de már az előző, júniusban megjelent hőkupola idején is a közvetlen közelünkben folyó Sződrákosi-patakból nyerték ki az öntözéshez szükséges vizet.

A Paloznaki Jazzpiknik áramellátásának zömét a helyszín adottságai miatt minden évben saját aggregátoros rendszerrel biztosítják, így a fesztivál működése most sem jelent többletterhelést az országos villamosenergia-hálózat számára, ezért a rendezvényt augusztus 6. és 8. között meg tudják tartani" - válaszolták kérdésünkre. Másfelől a fesztivál programjai csak délután öt órakor, a kapunyitást követően kezdődnek, amikorra a legnagyobb forróság már enyhül, így a nap legmelegebb óráit a látogatók nem a helyszínen töltik. Ugyanakkor a hőség elleni védekezésül idén több vízvételi ponttal és kulacstöltő állomással várják a látogatókat. „A vízzel is takarékoskodunk és a helyszín füves területeit már jó ideje nem locsoljuk emiatt. A gyep az idei, aszályos nyáron szárazabb lehet a megszokottnál, viszont ezzel is hozzájárulunk környezetünk védelméhez” – olvasható a Jazzpiknik válaszában.

Lekapcsolt díszkivilágítás

Szentendrén már a hétvégén színpadi világítás nélkül gyertyafényben játszottak. A Nemzeti Színház is több olyan intézkedést vezet be, amelyek az energia- és vízfelhasználás csökkentését szolgálják: lekapcsolták az épület díszvilágítását, vagyis a homlokzat, a szoborpark és a kert esti megvilágítása szünetel, és a továbbiakban kizárólag a biztonságos közlekedéshez szükséges világítást működtetik. „A nyári karbantartási munkálatok részeként leengedtük a színház körüli tó vizét, amelyet egyelőre nem töltünk vissza. Emellett korlátozzuk a színházpark öntözőrendszereinek működési idejét is, hogy a vízfelhasználást a lehető legésszerűbb mértékre csökkentsük” – olvasható a színház weblapján.

Küldtünk kérdést a Magyar Állami Operaháznak, a Szegedi Szabadtéri Játékoknak, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadnak, a Fővárosi Nagycirkusznak, a Budapest Parknak, a Szarvasi Vízi Színháznak és a Budapest Kertmozinak is, amint választ kapunk frissítjük cikkünket.