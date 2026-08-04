Emberi ürüléket küldött a fenyegető levélben, majd megzsarolta korábbi főnökét egy férfi Budapesten

zsarolás;vádemelés;ürülék;

2026-08-04 09:03:00 CEST

Terve nem jött be, a bíróság előtt felelhet tettéért.

Több millió forintot követelt volt főnökétől egy férfi, aki azzal fenyegetőzött, hogy közzéteszi korábbi munkahelyének titkait és zártan kezelt adatait - közölte kedden az ügyészség.

A vádirat alapján a férfi 2023 októberétől 2024 júliusáig dolgozott egy budapesti székhelyű közérdekű vagyonkezelő alapítványnál. Munkaviszonyát 2024 júliusában azonnali hatályú felmondással szüntették meg, a döntést pedig az alapítvány ügyvezetője közölte vele. A férfi nem fogadta el az elbocsátását.

Egy hónappal később volt főnökének címzett fenyegető levelet adott postára. A küldeményre azt írta, hogy „LA MORT”, és külön nejlonzacskóba csomagolt emberi ürüléket is tett bele.

A vád szerint 2024 októberében egy általa létrehozott címről e-mailt küldött az ügyvezető magáncímére. Ebben azt közölte, hogy több millió forintot kér, ellenkező esetben nyilvánosságra hozza az alapítvánnyal kapcsolatos titkokat és zártan kezelt adatokat.

A nő értesítette a rendőrséget. A nyomozók ellenőrzése mellett a megbeszélt helyen és időpontban egy csomagot tett egy utcai kukába, ahogyan azt a férfi kérte. A vádlott azonban végül nem jelent meg a helyszínen. A Budaörsi Járási Ügyészség zsarolás bűntettének kísérlete miatt emelt vádat ellene.