Hetekig halott anyjával élt a férfi, akit a Zirc közelében kiránduló nő megerőszakolásával gyanúsítanak

18+;nemi erőszak;Zirc;csalás;

2026-08-04 08:48:00 CEST

Az egyik helybeli szerint úgy derült fény a történtekre, hogy valaki keresni kezdte a nénit.

Heteken át egy fedél alatt élt halott édesanyjával az a férfi, aki a gyanú szerint nemrég megerőszakolt egy fiatal nőt túrázás közben Zirc közelében - írja a Blikk.

Tettét az motiválta, hogy felvehesse az idős asszony nyugdíját. A holttestet az egyik szobában hagyta, az ágyon fekve találtak rá. Idegenkezűséget nem állapítottak meg, természetes halált halt. Az egyik helybeli szerint úgy derült fény a történtekre, hogy valaki keresni kezdte a nénit, s a fia akkor vallotta be, hogy az anyja már hetekkel, hónapokkal korábban meghalt - feltételezése szerint az összeget alkoholra költötte.

A zirci támadás előtt néhány nappal szabadult a börtönből, ahol öt évet töltött hasonló bűncselekmények elkövetése miatt. A Veszprém megyei rendőrség azt közölte, a férfi nem tett beismerő vallomást. A bíróság időközben 30 napra elrendelte letartóztatását.