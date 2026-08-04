Elmerült egy ember a Dunában Dunakeszin, estig nem találták meg

baleset;Duna;Dunakeszi;

2026-08-04 11:10:00 CEST

A sekély vízben váratlanul érkezett a medertörés.

Elmerült egy ember a Dunában Dunakeszin hétfő késő délután, a kutatóegységek pedig az esti órákig nem találták meg.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat keddi Facebook-bejegyzése szerint az érintett egy nagyobb társasággal ment be a folyóba. A szemtanúk arról számoltak be, hogy a sekély vízben haladva többen váratlanul érték el a medertörést. Volt, aki saját erejéből kijutott, más csak segítséggel érte el a partot, egy ember azonban elmerült.

A mentőszolgálatot a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztotta. Az első információk még arról szóltak, hogy emberek sodródhatnak a folyóban, ezért ennek megfelelően indultak a helyszínre, később pedig a drónos egységük is csatlakozott. A kiérkezés után vált egyértelművé, hogy a keresett személy nem sodródik tovább, hanem a víz alá került.

A baleset környezetét a vízirendészet és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos tűzoltóegységeinek irányításával vizsgálták át. A kutatásban a hivatásos búvárszolgálat és a kameraszolgálat drónja is részt vett, míg a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a folyó alsóbb szakaszain keresett a Folyami Katasztrófavédelem hajós egységével együttműködve.

A szervezet közölte, hogy a kutatás estig nem vezetett eredményre. Arra is figyelmeztetett, hogy a Dunában fürdés komoly veszélyeket rejt, a vízi balesetek többségében pedig emberi hibák is szerepet játszanak.