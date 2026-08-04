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Jalta, a Krím-félsziget fő üdülővárosa 2026. július 22-én

Négy embert megölt egy orosz katona az annektált Krím félszigeten

Elfogták, de nem közölték, miért követte el a bűncselekményt. 

Négy embert megölt, további négyet pedig megsebesített egy katona a Szevasztopolhoz tartozó Hmelnickoje faluban - írja a Meduza Mihail Razvozsajev, az Oroszország által annektált város kormányzójának közlése alapján.

A katona először a társaira nyitott tüzet. Egyikük meghalt, egy másik pedig megsebesült. Ezután további három embert megsebesített, és három helyi lakost megölt. A civil áldozatok között két férfi és egy nő volt: a férfiak 59, illetve 71 évesek, a nő 64 éves volt.

A támadót elfogták, a sérülteket ellátják. Mihail Razvozsajev nem közölt további részleteket, így azt sem, mi vezetett a lövöldözéshez.

Szentpétervár és Tver térségében is raktárakat ért csapás. Oroszország közben ukrajnai célpontokat támadott.