Legkevesebb öten meghaltak egy Moszkva környéki raktár elleni ukrán dróntámadásban

Oroszország;Ukrajna;háború;raktár;dróncsapás;

2026-08-04 11:08:00 CEST

Szentpétervár és Tver térségében is raktárakat ért csapás. Oroszország közben ukrajnai célpontokat támadott.

Legalább öten meghaltak és tízen megsérültek egy Moszkva közelében lévő raktár elleni ukrán dróntámadásban keddre virradóra - írja a BBC a moszkvai régió kormányzójának közlése alapján.

Andrej Vorobjov szerint a Kremltől mintegy 69 kilométerre délre fekvő Csehov település Novoszelki nevű részén egy ipari létesítményt ért találat, amely után kigyulladt egy raktár. A tíz sérült közül hét állapota közepesen súlyos, egy ember pedig súlyos.

A kormányzó nem nevezte meg a megtámadott vállalatot. Ukrán sajtóértesülések szerint azonban a létesítmény a Wildberrieshez, az Oroszországban működő nagy online kereskedelmi céghez köthető. A vállalat a moszkvai támadásról nem tett nyilvános közlést, azt viszont megerősítette, hogy szentpétervári létesítményét találat érte.

Helyi tisztviselők arról is beszámoltak, hogy az éjszaka folyamán a Wildberries raktárait Szentpétervár és Tver térségében is támadás érte. Kijev azt állítja, hogy ezeket a telephelyeket az orosz hadsereg ellátására használják, Moszkva azonban tagadja ezt. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán 320 drónt fogtak el és semmisítettek meg.

Oroszország közben több ukrajnai célpontot támadott. Az ukrán katasztrófavédelem szerint Mikolajivban meghalt egy 89 éves nő, hét ember pedig megsérült; a sebesültek között egy kétéves és egy tizenkét éves lány is van. Bilhorod-Dnyisztrovszkijban két ember sérült meg, Dnyipróban pedig kigyulladt egy élelmiszerraktár.