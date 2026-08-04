Magyarország;Országos Tisztifőorvos;hosszabbítás;harmadfokú hőségriasztás;

Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást Magyarországon

Ma éjfélkor lejárt volna. 

A HungaroMet előrejelzése alapján Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos augusztus 7-én pénteken 24 óráig meghosszabbította a ma lejáró harmadfokú hőségriasztást Magyarországon – derül ki a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kedd délutáni közleményéből. 

Az előző harmadfokú hőségriasztást Oroszi Beatrix még július 30-án rendelte el. 

A katasztrófavédelem honlapján ide kattintva lehet megnézni azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listáját, amelyeket bárki igénybe vehet. A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők az  ingyenesen letölthető VÉSZ applikáción keresztül is. 

Ám az intézmény teljes klimatizálásával kapcsolatban nagyon sok a gépészeti probléma. 