Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást Magyarországon

Á. Z.

Magyarország;Országos Tisztifőorvos;hosszabbítás;harmadfokú hőségriasztás;

2026-08-04 14:56:00 CEST

Ma éjfélkor lejárt volna.

A HungaroMet előrejelzése alapján Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos augusztus 7-én pénteken 24 óráig meghosszabbította a ma lejáró harmadfokú hőségriasztást Magyarországon – derül ki a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kedd délutáni közleményéből.

Az előző harmadfokú hőségriasztást Oroszi Beatrix még július 30-án rendelte el.

A katasztrófavédelem honlapján ide kattintva lehet megnézni azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listáját, amelyeket bárki igénybe vehet. A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők az ingyenesen letölthető VÉSZ applikáción keresztül is.