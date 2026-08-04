Megjavították a keszthelyi kórház klímáját

Hétfő estére sikerült megjavítani a Keszthelyi Kórház központi klímaberendezésének vezérlőegységét, így délelőtt visszaköltöztethették az intenzív osztályt, és újraindulhatott a műtéti blokk is - közölte a Magyar Távirati Iroda (MTI) megkeresésére kedden az intézmény főigazgatója.Elromlott a klíma a Keszthelyi Kórház intenzív osztályán, a hétvégén nem fogadnak új beteget
Sahin-Tóth Gábor azt mondta: az újraindított klíma működése üzembiztos. Egész hétvégén és hétfőn kora reggeltől „embertelen időjárási körülmények között is” folyamatosan dolgoztak a szakemberek a javításon.
Kedden engedélyt kaptak arra, hogy az intenzív osztályt visszaköltöztethessék ideiglenes helyéről, ezzel együtt pedig a műtőblokk működése is újra elindulhatott. A kórház teljes klimatizálásával kapcsolatban azonban régóta nagyon sok a gépészeti probléma - jegyezte meg a főigazgató.
Sahin-Tóth Gábor elmondta azt is, hogy péntek óta, amíg nem tudtak az intenzív osztályra új pácienst felvenni, két beteget kellett átszállítani Zalaegerszegre. A keszthelyi sürgősségi osztályról a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház intenzív terápiás osztályára irányították át a két beteget, ezen túlmenően azonban sem sürgősségi, sem tervezett műtét nem maradt el az elmúlt napokban Keszthelyen.Hegedűs Zsolt az újabb kánikula előtt bejelentette, 32 kórházból 18-ban már elkészült, háromban már működik a klíma, 11 helyen még dolgoznakKültéri padokon és klimatizált katonai sátrakban várakoznak a sürgősségi betegek a Bajcsy-Zsilinszky kórházban