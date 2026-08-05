Megtalálták a Tiszában elmerült fiatal holttestét

Tisza;kutatás;tragédia;holttest;

2026-08-05 15:48:00 CEST

Kutyákkal is részt vettek a keresésben.

Megtalálták annak a fiatalnak a holttestét, aki kedden, Tiszakóródnál merült el a Tiszában - közölte kedden délután a Spider Mentőcsoport Miskolc a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint a miskolci szervezet hétfőn kapcsolódott be a kutatásba. Segítségét a LEGOTT Görögkatolikus Speciális Kutató- és Mentőcsoport kérte, miután hozzájuk a Tiszai Vízirendőrségtől érkezett megkeresés.

A Spider Mentőcsoport Miskolc kutyái is részt vettek a keresésben. A helyszíni munkába a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület nyíregyházi csapata ugyancsak bekapcsolódott.

A mentőcsoport részvétét fejezte ki a családnak és a hozzátartozóknak. Egyúttal arra kérték az embereket, hogy az élővizek közelében mindig körültekintően járjanak el, mert egy óvatlan pillanatnak visszafordíthatatlan következménye lehet.