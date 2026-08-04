Halálos baleset a Király utcában: Egész júliusra szóló behajtási engedélye volt a kerékpárost elgázoló betonkeverőnek

kerékpár;halálos gázolás;betonkeverő;Király utca;

2026-08-04 11:15:00 CEST

A jármű számára nem jelöltek ki kötelező belvárosi útvonalat, de a korlátozott övezetet a lehető legrövidebb úton kellett érintenie.

Egész júliusban, a nap 24 órájában behajthatott Közép-Pest össztömeg-korlátozott övezetébe az a betonkeverő, amely július 29-én halálra gázolt egy 23 éves kerékpárost az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében - közölte a Budapest Közút a HVG-vel.

A járművet a Strabag egyik alvállalkozója üzemeltette.

A fiatal nő az Erzsébet körútról fordult be a Király utcába, amikor összeütközött a mellette haladó teherautóval. A betonkeverő alá került, és a helyszínen meghalt. Az áldozat a ferencvárosi önkormányzat egyik köznevelési intézményében dolgozott, a IX. kerület pedig saját halottjának tekinti.

A Király utca érintett része olyan korlátozott övezethez tartozik, ahová a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók reggel 7 és este 6, valamint este 10 és reggel 5 óra között csak külön hozzájárulással hajthatnak be. A Budapest Közút szerint a betonkeverő engedélye július 1-jétől július 31-ig volt érvényes.

A dokumentum nem határozott meg kötelező útvonalat a belvároson belül, de előírta, hogy a jármű elsősorban főútvonalakon közlekedjen, és a korlátozott területet a lehető legrövidebb szakaszon érintse. A belváros megközelítésére a Könyves Kálmán körút, a Hungária körút és a Róbert Károly körút használatát jelölték ki. Bizonyos utcákba a teherautó egyáltalán nem hajthatott be.

Bár a járművön Roxit felirat szerepelt, a Strabag közlése szerint nem a vállalathoz és nem is a Roxit Beton Kft.-hez tartozott. A betonkeverőt egy alvállalkozó működtette, a sofőr pedig ennek a cégnek volt az alkalmazottja. A teherautó a baleset idején betont szállított.

A Strabag részvétét fejezte ki az áldozat hozzátartozóinak. A fuvar céljáról, a jármű műszaki felszereltségéről, köztük az esetleges holttérfigyelő berendezésekről, valamint a tragédia további körülményeiről nem adott tájékoztatást, mert ezek a hatósági eljárás részét képezik.