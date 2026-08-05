Már három hétvégi ház is leégett a székesfehérvári tűzben

tűz;Székesfehérvár;Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;

2026-08-05 16:54:00 CEST

Már sikerült körülhatárolni a lángokat.

Nagy területen gyulladt meg az avar, bozótos, tarló, aljnövényzet Székesfehérvár határában, a 8-as főút közelében - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A 8-as főút és a Rába utca közötti területen több helyszínen folyik a beavatkozás, az egységek védik az ipari telepet, a Kőrösi és az Izabella utca ingatlanait. A Kőrösi utca harmincöt házából ötven, az Izabella utcából pedig tizenegy embert menekítettek ki a rendőrök. Utóbbi utcában leégett három hétvégi ház, és tüzet fogott egy személyautó is. A Kőrösi utcában gaz, avar égett, a lángok tanyákra jelentenek veszélyt.

A székesfehérvári, pétfürdői, pusztaszabolcsi, sárbogárdi, veszprémi, tatabányai, érdi és kisbéri hivatásos, a százhalombattai olajfinomító tűzoltói mellett kiveszik a részüket a munkából a seregélyesi, lajoskomáromi, csákvári, mezőfalvi, pázmándi, sárosdi, csókakői, bodajki, pákozdi és sárszentmihályi önkéntes tűzoltók, illetve a helyszínen tartózkodik a Fejér Medic egyesület is.

A város polgármestere délután negyed öt körül azt írta Facebook-oldalán, hogy tüzet sikerült körülhatárolni, a helyzet stabil. Cser-Palkovics András jelezte, utómunkálatok (a szél függvényében) még órákig tarthatnak.