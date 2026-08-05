Négy férfit szúrt meg egy nő London belvárosában

London;késelés;Egyesült Királyság;

2026-08-05 16:30:00 CEST

A hatóságok szerint nem terrorcselekmény történt.

Négy férfit szállítottak kórházba az Egyesült Királyság fővárosában, miután szerda délután késelés történt Londonban a Covent Garden városrészhez tartozó Endell Streeten - írja a Sky News.

A rendőrség egy 47 éves nőt vett őrizetbe.

A Metropolitan Police közlése szerint a hatóságot helyi idő szerint 12 óra 27 perc körül riasztották. A helyszínen négy, 34, 39, 42 és 52 éves férfit találtak szúrt sérülésekkel. Állapotukat előbb a mentők vizsgálták meg, majd mindannyiukat közúton vitték kórházba. A 47 éves nőt támadófegyver birtoklásának és testi sértésnek a gyanújával fogták el. A rendőrök egy ollót találtak és foglaltak le a helyszínen.

A londoni rendőrség hangsúlyozta, hogy a vizsgálat még korai szakaszban van. Az elsődleges információk szerint az eset mögött mentális problémák állnak.

A hatóság egyelőre nem közölt részletesebb információt a sérültek állapotáról, és arról sem számolt be, hogy a gyanúsított, illetve a négy férfi között volt-e kapcsolat.