A Duna apadása már a Vajdaság csatornarendszerét és az öntözést is veszélyezteti

Vajdaság;Duna;alacsony vízállás;

2026-08-05 16:30:00 CEST

A bezdáni szivattyúállomás leállt, egyes csatornaszakaszokon felfüggesztették az öntözést, Bogojevónál pedig már csak szűk tartalék maradt. A Duna–Tisza–Duna- rendszer vízhiánya a mezőgazdaságot, a hajózást, a halgazdaságokat és az élővilágot egyszerre fenyegeti, miközben a helyi beavatkozások legfeljebb időt nyerhetnek.

Szerbiában az alacsony dunai vízállás következményei már jóval messzebb érnek annál, hogy hajók fennakadnak a sekély szakaszokon. A Vajdaság vízgazdálkodásának egyik alapja, a Duna–Tisza–Duna-csatornarendszer került veszélybe: a Duna annyira leapadt, hogy a Bezdánnál működő, Észak-Bácska vízpótlásában kulcsszerepet játszó szivattyúállomás július 29-én leállt. A tartományi hatóságok rendkívüli helyzetet hirdettek Zombor, Kúla és Verbász térségében, és 270 millió dinárt különítettek el az azonnali beavatkozásokra.

A Duna szerbiai felső szakaszán már július végén történelmi minimum közelébe süllyedt a vízállás. Bezdánnál a szerb hidrometeorológiai szolgálat július 28-án mínusz 122 centimétert mért, a korábbi abszolút minimum mínusz 143 centiméter volt. A számok a vízmérce nullpontjához viszonyítanak, a gyakorlati következmény azonban egyértelmű: a folyó vízfelszíne már a Bezdán II. szivattyútelep eredeti tervezési tartománya alá került.

A Vode Vojvodine szakemberei a leállás előtt kotrással próbálták mélyíteni a vízbevezető szakaszokat, iszapot és homokot távolítottak el, a csatornákban pedig vízi növényzetet vágtak, hogy javítsák az áramlást. Most sürgősen a Baračka-csatorna medrét mélyítik, ezen keresztül érkezik a Duna vize a bezdáni szivattyútelephez. A beavatkozás néhány kritikus centimétert nyerhet, a Duna vízhozamát azonban nem növeli.

Vízért versenyez a mezőgazdaság és az élővilág

Dél-Bácska egyelőre kedvezőbb helyzetben van. A Bogojevónál működő szivattyútelep még képes vizet emelni a Dunából, de a Vode Vojvodine közlése szerint már csak mintegy húsz centiméteres tartaléka maradt. Ha a folyó tovább apad, ott is elérhetik azt a szintet, amely alatt a szivattyúk működése ellehetetlenül. Ha mindkét dunai vízkivétel beszűkül, a bácskai csatornarendszer belső vízkészletét kell beosztani.

A Duna–Tisza–Duna nem egyetlen csatorna, hanem Bácskát és Bánátot átszövő hálózat. Teljes hossza mintegy 900 kilométer, fő hajózható része körülbelül 660 kilométer. A rendszer egyszerre szolgál vízelvezetésre, öntözésre, árvízvédelemre, ipari és halastavi vízellátásra, hajózásra, valamint az élővilág számára is vízi élőhelyet teremt.

Rendkívüli aszályban ezek az igények egymással versenyezni kezdenek. Ha túl sok vizet engednek ki öntözésre, egyes csatornaszakaszok olyan alacsonyra süllyedhetnek, hogy károsodik az élővilág és megszűnik a hajózhatóság. Ha viszont a víz megőrzése érdekében leállítják az öntözést, közvetlenül a gazdák viselik a következményeket. Ez a pont július 24-én elérkezett: a Vode Vojvodine egyes szakaszokon ideiglenesen felfüggesztette az öntözést, és takarékos vízhasználatra szólított fel.

A mezőgazdaság számára különösen rossz az időzítés. Július második felében és augusztus elején a kukorica, a szója, a zöldségfélék és a gyümölcsösök vízigénye még jelentős. A korlátozás olyan időszakban érkezik, amikor az utolsó öntözések sok helyen érdemben befolyásolhatnák a termés mennyiségét. Ha a csatornarendszer hosszabb szakaszokon képtelen vizet biztosítani, a veszteség az őszi betakarításkor válik igazán láthatóvá.

A halgazdaságok számára is nő a kockázat. A vízpótlás korlátozása csökkentheti a tavak vízszintjét és ronthatja a vízminőséget.

Magas hőmérséklet mellett kevesebb oxigén oldódik a vízben, a sekélyebb tavak pedig gyorsabban melegszenek fel. A csatornákban ugyanez fenyegeti a halakat, a kétéltűeket, a vízimadarakat és a vízi növényzetet.

Nem az ivóvíz tűnik el először

A DTD vízhiánya súlyos, de nem jelenti azt, hogy a vajdasági települések csapjai közvetlenül kiszáradnának. A közüzemi ivóvízellátás jelentős része felszín alatti vízadó rétegekre, kutakra és parti szűrésű készletekre épül. Közvetett nyomás azonban kialakulhat, ha az öntözés kiesését a gazdaságok kutak intenzívebb használatával próbálják pótolni. Ez hosszabb távon felgyorsíthatja a lassan utánpótlódó felszín alatti készletek apadását.

A hajózásnál már most közvetlenek a következmények. A szerb hidrometeorológiai szolgálat a Dunán, a Száván és a Tiszán is kisvízi állapotokra figyelmeztetett. A teherhajók ilyenkor csak kisebb merüléssel közlekedhetnek, vagyis kevesebb árut vihetnek magukkal. Ugyanazt a rakományt több hajóval vagy más szállítási móddal kell eljuttatni, ami növeli a költségeket.

A DTD hajózhatósága még érzékenyebb a belső vízszintre. A zsilipek, hajókamrák és vízszintszabályozó műtárgyak csak meghatározott tartományban működnek megfelelően. Ha a vízgazdálkodóknak minden rendelkezésre álló köbmétert az ökológiai minimum és a mezőgazdaság között kell elosztaniuk, a hajózás könnyen háttérbe szorul.

A mostani válság a Duna–Tisza–Duna történelmi szerepét is új megvilágításba helyezi. A hálózat elődjeinek építése a 18. század végén kezdődött, amikor a Duna és a Tisza közötti mocsaras területek vízrendezése, lecsapolása és hajózható összeköttetése volt a fő cél.

Sokáig a fölös víz elvezetése jelentette az egyik legfontosabb feladatot. A klímaváltozás egyre gyakrabban fordítja meg a problémát: most már az válik kérdésessé, hogyan lehet elegendő vizet bejuttatni ugyanabba a hálózatba.

A hatóságok rövid távon kotrással, szivattyúzással, a vízi növényzet eltávolításával és a felhasználás korlátozásával próbálnak időt nyerni. A legsúlyosabb forgatókönyv az volna, ha Bogojevónál is megszűnne a vízemelés, miközben Bezdán nem indul újra. Ekkor a bácskai csatornahálózat jelentős részén tovább kellene korlátozni a vízkivételeket. A bezdáni szivattyú leállása ezért nem pusztán technikai esemény: azt jelzi, hogy a klímaváltozás már a Vajdaság legnagyobb vízgazdálkodási infrastruktúrájának tervezési határait teszteli.