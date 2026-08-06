Rendkívüli vizsgálat indult a hatvani kórházban az idős asszony miatt, aki hazafelé, a betegszállító autóban halt meg

betegszállítás;haláleset;idős asszony;

2026-08-06 07:02:00 CEST

A kórház közölte: fekvő testhelyzetű szállítást rendelt meg, az asszony azonban ülve, leszíjazva érkezett haza.

Rendkívüli vizsgálatot rendelt el a hatvani Albert Schweitzer Kórház egy 80 éves csányi asszony halála után, akit az intézményből való elbocsátását követően betegszállító vitt haza, de otthonánál már nem mutatott életjeleket - írja a Blikk.

A család ügyvédet fogadott és feljelentést tett, a Hatvani Rendőrkapitányság pedig közigazgatási eljárásban vizsgálja a rendkívüli haláleset körülményeit.

Az Alzheimer-kórral és demenciával élő, három éve fekvőbeteg asszonyt július utolsó napján rosszullét miatt vitték kórházba. Hozzátartozói elmondása alapján hányingerrel küzdött, és egy alvadt vércsomót is kiköpött. Az intézményben infúziót kapott, vért vettek tőle és mellkasröntgent készítettek, majd az éjszakát bent töltötte. A másnapi zárójelentés szerint húgyúti fertőzést állapítottak meg nála, állapota alapján pedig otthonába bocsáthatónak ítélték.

A család beszámolója szerint a fekvőbeteg asszonyt a betegszállító ülő helyzetben, leszíjazva vitte a csányi házhoz. Amikor a hozzátartozók észrevették, hogy nem reagál, az orrából és a szájából alvadt vér folyt.

A betegszállítók azt közölték, hogy nem tudnak újraélesztést végezni, a 18 perccel később kiérkező mentők pedig már csak a halál beálltát állapították meg. Az út során Gyöngyösön egy másik beteg miatt kitérőt is tettek.

Szedlák Miklós főigazgató arról tájékoztatott, hogy a sürgősségi vizsgálatok nem mutattak ki olyan eltérést, amely az asszony azonnali osztályos felvételét indokolta volna. A rendkívüli vizsgálat az ellátási folyamat orvosszakmai, betegjogi és etikai körülményeire egyaránt kiterjed, és az érintett dolgozókat is meghallgatják.

A főigazgató azt is közölte, hogy az archivált dokumentációban „fekvő testhelyzetben” szerepelt a hazaszállítás módja. A kórház és a feladatot elvégző szolgáltató között nincs szerződéses kapcsolat, mert a szállítást a központi diszpécserszolgálat osztja ki az engedéllyel és OEP-szerződéssel rendelkező cégeknek. A betegszállító vállalkozás vezetője a vizsgálat lezárásáig nem adott tájékoztatást.