Pánikra semmi ok, de egy krízisre való felkészülés nem árthat

felkészülés;áramszünet;vízkorlátozás;

2026-08-05 11:32:00 CEST

Még egy kis panellakásban is lehet tárolni annyi vizet és élelmiszert, amennyi elegendő egy családnak pár napra, ha esetleg áramszünet és/vagy vízkorlátozás következne be.

A tomboló hőségben már több településen vezettek be vízkorlátozást hazánkban, és bár egyelőre nem kellett leállítani a paksi atomerőmű működését, előfordulhat (akárcsak egy vihar miatt is), hogy a következő napokban/hetekben helyenként rövidebb-hosszabb ideig szünetel a lakossági áramszolgáltatás. Pánikra ugyan nincs okunk, azonban az előrelátás, a felkészülés egy esetlegesen bekövetkező krízisre nem árthat. Legfeljebb feleslegesen voltunk óvatosak, ha nem lesz szükség a tartalékokra.

„Mivel minden család más, nem lehet egy általános listát mondani, mit szerezzünk be” – nyilatkozta lapunknak Siklósi Norbert, a Magyar Felkészülők Egyesületének alapítója. Hozzátette: amikor a krízishelyetekre történő felkészülés kerül szóba, a legtöbben a világvégére gondolnak, aminek azért nem túl nagy a valószínűsége.

Ő úgy gondolja, sokkal inkább a hétköznapi veszélyhelyzetekre kell felkészülnünk, amilyen például egy áramszünet vagy vízhiány. Azt javasolja, hogy egy este minden család üljön le, és írják össze, mit és mennyit fogyasztanak két hét alatt – tartós élelmiszer, folyadék, tisztálkodószerek, gyógyszerek, speciális dolgok –, majd ezeket szerezzék be és tárolják otthon. Siklósi Norbert hozzátette: lehet, hogy ezt már sokan elkésettnek gondolják, de ettől még érdemes átgondolni a készletek feltöltését.

„Természetesen legyen otthon zseblámpa, gyertya, gyufa vagy öngyújtó, de jó szolgálatot tesz egy kempingfőző is gázpalackkal. A kertes házban élők pedig a kerti grillt is használhatják főzésre.

Magyarországon még nem annyira ismertek a liofilizált élelmiszerek (ez fagyasztva szárítást jelent), ezek az ételek kis tasakokban vannak, csak forró vizet kell hozzáadni, és máris kész az ebéd vagy vacsora. Ezek az élelmiszerek akár 20 évi is eltarthatók, érdemes ilyeneket vásárolni.”

Siklósi Norbert szerint az nem valószínű, hogy hosszabb ideig, akár napokig tartó vízhiányra vagy áramszünetre kellene felkészülnünk, mert a kormány egészen biztosan közbeavatkozna ilyen krízishelyzetben. A vízhiány azért kritikus kérdés, mert a vizet nemcsak ivásra használjuk, hanem fürdésre és vécéöblítésre is.

Ennek kezelésére úgy tudunk felkészülni, ha beszerzünk néhány 20 literes marmonkannát, ezeket megtöltjük vízzel, így legalább a vécéöblítés megoldható. A fürdést, zuhanyozást pedig egy ideig helyettesítheti a nedves törlőkendő. „De szerintem ha hosszabb ideig nem lenne víz, Toi Toi vécéket helyeznének el sok helyen a városokban” – tette hozzá.