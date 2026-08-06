Részegen, autóval ment a rendőrségre egy 39 éves férfi, hogy kihallgassák ittas vezetés miatt

ittas vezetés;Gödöllő;előállítás;

2026-08-06 13:55:00 CEST

Természetesen az újabb jogsértés miatt is felelnie kell.

Egy korábbi ittas vezetés miatt kitűzött kihallgatására tartott autóval az a 39 éves férfi, akit augusztus 5-én állítottak meg a gödöllői rendőrök. Az ellenőrzés során kiderült, hogy ezúttal is alkohol fogyasztása után ült a volán mögé - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A járőrök eredetileg azért intézkedtek vele szemben, mert nem használta a biztonsági övét. Az igazoltatáskor a sofőr elmondta, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányságra tart, ahol egy korábbi ittas vezetés ügyében kellett volna megjelennie.

Az egyenruhások alkoholos befolyásoltságra utaló jeleket észleltek rajta, ezért megszondáztatták. A mérés megerősítette, hogy a férfi ismét ittasan vezette az autóját a fővárosból Gödöllőre. Az út további részét már nem a saját járművével tette meg: a rendőrök szolgálati autóval vitték be a kapitányságra.

A férfit gyanúsítottként hallgatták ki. A korábbi eljárás mellett az újabb ittas vezetés miatt is felelnie kellett.