Nyugalmazott tűzoltóezredes a szársomlyói siklóernyő-baleset áldozata

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;tragédia;siklóernyő baleset;

2026-08-05 21:55:00 CEST

Úgy tudni, gyakorlott sportoló volt, azonban szerencsétlenül ért földet.

Nyugalmazott tűzoltóezredes hunyt el kedden, a Baranya vármegyei Szársomlyón egy siklóernyős balesetben - hangzott el az RTL Híradóban.

A férfi a környék egyik népszerű startpontjáról indult el, majd nem sokkal ezt követően egy sziklának csapódott. Nem tudták megmenteni az életét. A baleset egy rendkívül nehezen megközelíthető hegyoldalon történt. A tűzoltók egy darabon fel tudtak menni terepjáróval, utána gyalog kellett folytatni az útjukat.

Az áldozat egyik ismerőse azt mondta, feltételezése szerint nem telt meg eléggé levegővel az ernyő, ami emelte a sportolót, aki ezután visszacsapódott a földre. Olyan szerencsétlenül ütötte be a fejét, hogy már nem tudtak segíteni rajta.

A Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke azt mondta, nagyon jó kollégát és barátot veszítettek el. Dobson Tibor azt mondta, a férfi korábban ejtőernyőzött, így volt légi tapasztalata. Több mint ezerötszáz alkalommal ugrott és siklóernyősként is gyakorlott volt, több mint háromszáz órát repült.

A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az esetet.