Bankot robbantott a Real Madrid az elefántcsontparti szélsőért

Real Madrid;átigazolás;

2026-08-06 17:20:00 CEST

A Real Madrid labdarúgócsapata a nyári átigazolási időszak egyik legdrágább transzferét ütötte nyélbe: Yan Diomandéért a 107 millió eurós garantált átigazolási díjon felül további 13-18 millió eurót fizethet még különböző feltételek teljesülése esetén az RB Leipzignek.

Yan Diomandé 2033 nyaráig tartó szerződést írt alá a Real Madriddal - tudatta a spanyol labdarúgóklub. A spanyol együttes sajtóhírek szerint a 107 millió eurós garantált átigazolási díjon felül további 13-18 millió eurót fizethet még különböző feltételek teljesülése esetén a német RB Leipzignek. Afrikai futballistáért korábban ekkora összeget még nem fizettek.

A 19 éves elefántcsontparti szélső a floridai DME Academyn nevelkedett, majd a helyi AS Frenziben futballozott. Első profi klubja a spanyol Leganés volt, innen tavaly nyáron vitte el az RB Leipzig.

A német együttesben 33 bajnoki mérkőzésen 13 gólt szerzett és kilenc gólpasszt osztott ki, ezáltal felhívta magára a legnagyobb klubok figyelmét. Korábban a Manchester City, a Paris Saint-Germain, a Liverpool és az Arsenal is érdeklődött a futballista iránt, aki végül a Real Madrid ajánlatát fogadta el. Diomandé idén nyáron a világbajnokságon hazája, Elefántcsontpart mind a négy mérkőzésén pályára lépett.

Szintén a madridiakkal kapcsolatos hír, az Arsenal érdeklődése ellenére Vinícius Jr. hamarosan meghosszabbíthatja jövő nyáron lejáró szerződését. A 26 éves brazil szélsőnek a spanyol klub évi 22 millió eurós nettó fizetést kínál, ami a különböző bónuszok teljesülése esetén akár a 24 millió eurót is elérheti.