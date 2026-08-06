Konferencia-liga: nehéz feladat előtt a Debrecen és az ETO FC

Debrecen;ETO FC Győr;Konferencia-liga;

2026-08-06 16:53:00 CEST

A Debrecen és a Győr is folytatja menetelését a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjében. A harmadik forduló odavágóján a hajdúságiak a dán Köbenhavn együttesét fogadják, míg a bajnok győriek Lettországban küzdenek 19 órától.

A Ferencváros hazai pályán 1-0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zabrzét a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, ma este pedig az európai kupaporondon ugyancsak érdekelt Debrecen és Győr lép pályára a Konferencia-ligában.

Előbbi a várakozásoknak megfelelően sikerrel vette az örmény Pjunyik Jereván elleni párharcot, a harmadik körben viszont a papírforma már nem a hajdúságiak továbbjutását ígéri. A piros-fehérek mai ellenfele ugyanis az az FC Köbenhavn (tv: M4 Sport, 19 óra) lesz, amely az elmúlt öt idényben kivétel nélkül szerepelt valamelyik európai kupasorozat főtábláján. A dán csapat, amely kedden leigazolta a magyar válogatott Markgráf Ákost az Újpesttől, ebben az időszakban háromszor a Bajnokok Ligájában, kétszer pedig a Konferencia-ligában játszott, ráadásul mindkét sorozatban volt nyolcaddöntős. Ezzel szemben a DVSC három év után tért vissza a nemzetközi porondra, főtáblára pedig legutóbb 2010-ben jutott fel.

Az is jelentős különbség a két csapat között, hogy amíg a koppenhágai együttes két győzelemmel rajtolt hazája bajnokságában, addig a Loki előbb 2-0-ra kikapott a Felcsúttól, majd 4-2-es vereséget szenvedett Újpesten, így az NB I mezőnyében egyedüliként pont nélkül sereghajtó. A nyáron kinevezett új vezetőedző, az észt Gert Remmel irányításával az egyetlen sikert a Pjunyik 1-0-s hazai legyőzése jelenti, de azon a találkozón sem volt igazán meggyőző a Debrecen, amely aztán Jerevánban gól nélküli döntetlennel harcolta ki a továbbjutást.

„A Pjunyik esetében is egy jó csapat ellen léptünk pályára, az örmények kifejezetten jók voltak a labdával.

Ha a Köbenhavn együttesét vesszük, akkor a dánok kerete tízszer értékesebb, mint a mienk.

Egy olyan csapat, amelynek nincs egyértelmű játékstílusa, játékrendszere, hanem többféleképpen is tud játszani. Ezért is lesz ez a párharc kihívás a számunkra, de a játékosok azért is küzdöttek az előző szezonban, hogy minimum a Konferencia-ligában pályára léphessenek, és helyünk legyen ebben a sorozatban” – mondta Gert Remmel a meccset felvezető szerdai sajtótájékoztatón.

Az ETO FC eközben a lett FC Riga (tv: Duna World, 19 óra) vendégeként folytatja európai menetelését. A magyar bajnok a Bajnokok Ligájában alulmaradt az izlandi Vikingurral szemben, majd a harmadik számú kupasorozatba átkerülve könnyedén javított a luxemburgi Atert Bissen ellen.

A következő akadály sem tűnik leküzdhetetlennek, de a nyáron kinevezett új vezetőedző, Efraín Juárez számos problémával küzd. A mexikói szakember a hétvégi bajnoki találkozón sérülés miatt nem számíthatott a nyári világbajnokságon az algériai válogatott színeiben gólt is szerző Nadir Benbuali mellett a magyar válogatott Tóth Rajmundra és Csinger Márkra sem, ráadásul a keret egyik legfontosabb futballistája, Vitális Milán csütörtökön négyéves szerződést írt alá az AEK Athénnal. A 24 éves futballista klubrekordot jelentő összegért – sajtóhírek szerint 2,5 millió euróért – szerződött a Varga Barnabást is foglalkoztató együtteshez.

A magyar klub eközben egy tapasztalt védő érkezését jelentette be Leon Balogun személyében. A 38 éves futballista a Hannover, a Werder Bremer és az FSV Mainz csapataiban - különösen utóbbi együttesnek volt meghatározó tagja 2015 és 2018 között - összesen 75 mérkőzésen lépett pályára a német élvonalban. A legutóbbi idényben a ciprusi Arisz Limasszolt erősítette.

A zöld-fehérek számára biztató lehet, hogy vasárnap tartalékos összeállításban is 4-0-ra legyőzték a Nyíregyházát, így két forduló után négy ponttal vezetik a bajnokságot. Az FC Riga szintén jó formának örvend, ugyanis hazája bajnokságában 24 forduló alatt mindössze egyszer kapott ki, jelenleg pedig sorozatban négy győzelemnél tart, melynek köszönhetően mindössze egyetlen pont a hátránya az éllovas RFS mögött.

A Riga - az ETO-hoz hasonlóan - a BL-ben kezdett, ahonnan az örmény Ararat Armenia búcsúztatta, majd a lett gárda az észak-macedón Vardar Szkopje kiejtésével javított a Kl-selejtezőben.