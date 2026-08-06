A Fidesz oroszpárti grúz szövetségeseivel szemben kritikus magyar újságírót tartanak fogva Grúziában

Fidesz;újságíró;Grúzia;őrizetbe vétel;

2026-08-06 18:06:00 CEST

Hamarosan kiengedhetik, de csak akkor, ha saját költségén hazautazik Magyarországra.

Egy évek óta Grúziában élő, onnan gyakran tudósító honfitársunkat tartják fogva Varketiliben, Grúzia egyetlen működő idegenrendészeti őrizetében - írta a Facebookon Léderer András jogvédő, a Magyar Helsinki Bizottság főmunkatársa az OC Media beszámolója nyomán.

Az információ szerint a grúz belügyminisztérium migrációs osztálya szerdán vette őrizetbe Mézes László Róbert Tbilisziben élő magyar újságírót, egyelőre tisztázatlan okokból. Ügyvédje, Tornike Janelidze a sajtónak megerősítette az őrizetbe vétel tényét, a részletekről viszont csak későbbre ígért tájékoztatást, amikor már találkozott ügyfelével.

A Publika később arról írt, hogy az ügyvéd szerint a magyar újságírót ma vagy holnap kiengedik, amennyiben saját költségén hazautazik. Az őrizetbe vétel okáról azonban csak akkor fognak beszámolni, ha már biztonságban Magyarországon van.

Mézes László Róbert a Fidesz oroszpárti szövetségese, a kormányzó Grúz Álom párttal szembeni kritikájáról ismert, aktívan tudósít a grúz kormány túlkapásairól és a Tbilisziben zajló kormányellenes demonstrációkról.