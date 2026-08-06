Fidesz;újságíró;Grúzia;őrizetbe vétel;

A Fidesz oroszpárti grúz szövetségeseivel szemben kritikus magyar újságírót tartanak fogva Grúziában

Hamarosan kiengedhetik, de csak akkor, ha saját költségén hazautazik Magyarországra.

Egy évek óta Grúziában élő, onnan gyakran tudósító honfitársunkat tartják fogva Varketiliben, Grúzia egyetlen működő idegenrendészeti őrizetében - írta a Facebookon Léderer András jogvédő, a Magyar Helsinki Bizottság főmunkatársa az OC Media beszámolója nyomán.

Az információ szerint a grúz belügyminisztérium migrációs osztálya szerdán vette őrizetbe Mézes László Róbert Tbilisziben élő magyar újságírót, egyelőre tisztázatlan okokból. Ügyvédje, Tornike Janelidze a sajtónak megerősítette az őrizetbe vétel tényét, a részletekről viszont csak későbbre ígért tájékoztatást, amikor már találkozott ügyfelével.

A Publika később arról írt, hogy az ügyvéd szerint a magyar újságírót ma vagy holnap kiengedik, amennyiben saját költségén hazautazik. Az őrizetbe vétel okáról azonban csak akkor fognak beszámolni, ha már biztonságban Magyarországon van.

Mézes László Róbert a Fidesz oroszpárti szövetségese, a kormányzó Grúz Álom párttal szembeni kritikájáról ismert, aktívan tudósít a grúz kormány túlkapásairól és a Tbilisziben zajló kormányellenes demonstrációkról.

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