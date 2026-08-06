Ukrajna eddig 61 gigawattóra villamosenergiával segített Magyarországnak az energiaválságban

Ukrajna segítséget nyújt Magyarországnak a hőhullám okozta energiaválság idején – írja a The Kyiv Independent az Euractiv uniós portálra hivatkozva. Az európai villamosenergia-hálózat-üzemeltetők, az ENTSO-E augusztus 6-án csütörtökön közzétett adatai szerint ugyanis Kijev július utolsó hetében 61 gigawattórát exportált Budapestre.
Az ukrajnai portál felidézi, hogy az alacsony vízállás miatt csaknem teljesen le kellett állítani a Paksi Atomerőművet, az áramellátás biztonsága veszélybe került, és az új magyar kormány a fogyasztás visszafogására kérte a nagyfogyasztókat, a cégeket, de a lakosságot is a délutáni, esti órákban. Amint arról mi is beszámoltunk, Magyar Péter miniszterelnök már egy héttel ezelőtt az első intézkedések között jelentette be, hogy először mozgósítják a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat és biztosítják a szükséges villamosenergia-importot.Magyar Péter: Csütörtökön még szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre
A The Kyiv Independent megjegyzi, hogy Oroszország Ukrajna energiainfrastruktúrája elleni folyamatos támadásai miatt inkább országuk importál áramot Magyarországról. Emlékezetes az Ukrajnát, az ukránokat ellenségnek beállító korábbi magyar kormányfő, Orbán Viktor februárban még éppen szomszédunkat fenyegette az áramszállítás leállításával, ha nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket.Kapitány István: 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot indít a kormány
A mostani segítségre magyarázatot adhat, hogy Ukrajna villamosenergia-hálózata 2022 óta összehangoltan működik az európai uniós hálózattal, ami éppen az oroszok által indított háború első szakaszában nagy segítséget jelentett az ottani lakosságnak. Az elmúlt napokban szerencsére megindult a Duna vízszintjének az emelkedése, és nem volt szükség a teljes paksi elállásra. A lap mindazonáltal kiemelte, hogy Ukrajna a második helyen áll Lengyelország után a Magyarországra irányuló villamosenergia-exportban.A nap és az import mentette meg eddig a magyar energiaszolgáltatástMagyar Péter: Teljesen leáll a Paksi Atomerőmű, rendkívüli energia-krízishelyzet jöhet hétfőtőlOrbán Viktor: Az áramszállítás leállításának levét elsősorban a kárpátaljai magyarok innák meg, majd meglátom, hogy szükség lesz-e erre