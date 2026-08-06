Ukrajna eddig 61 gigawattóra villamosenergiával segített Magyarországnak az energiaválságban

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2026-08-06 15:46:00 CEST

Hatalmas előrelépés ez ahhoz képest, hogy Orbán Viktor volt magyar kormányfő idén februárban még éppen a háborúval sújtott szomszédunkat fenyegette az oda irányuló áramszállítás leállításával.

Ukrajna segítséget nyújt Magyarországnak a hőhullám okozta energiaválság idején – írja a The Kyiv Independent az Euractiv uniós portálra hivatkozva. Az európai villamosenergia-hálózat-üzemeltetők, az ENTSO-E augusztus 6-án csütörtökön közzétett adatai szerint ugyanis Kijev július utolsó hetében 61 gigawattórát exportált Budapestre.

Az ukrajnai portál felidézi, hogy az alacsony vízállás miatt csaknem teljesen le kellett állítani a Paksi Atomerőművet, az áramellátás biztonsága veszélybe került, és az új magyar kormány a fogyasztás visszafogására kérte a nagyfogyasztókat, a cégeket, de a lakosságot is a délutáni, esti órákban. Amint arról mi is beszámoltunk, Magyar Péter miniszterelnök már egy héttel ezelőtt az első intézkedések között jelentette be, hogy először mozgósítják a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat és biztosítják a szükséges villamosenergia-importot.

A The Kyiv Independent megjegyzi, hogy Oroszország Ukrajna energiainfrastruktúrája elleni folyamatos támadásai miatt inkább országuk importál áramot Magyarországról. Emlékezetes az Ukrajnát, az ukránokat ellenségnek beállító korábbi magyar kormányfő, Orbán Viktor februárban még éppen szomszédunkat fenyegette az áramszállítás leállításával, ha nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket.

A mostani segítségre magyarázatot adhat, hogy Ukrajna villamosenergia-hálózata 2022 óta összehangoltan működik az európai uniós hálózattal, ami éppen az oroszok által indított háború első szakaszában nagy segítséget jelentett az ottani lakosságnak. Az elmúlt napokban szerencsére megindult a Duna vízszintjének az emelkedése, és nem volt szükség a teljes paksi elállásra. A lap mindazonáltal kiemelte, hogy Ukrajna a második helyen áll Lengyelország után a Magyarországra irányuló villamosenergia-exportban.