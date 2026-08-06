Lezárások lesznek robbanótestek elszállítása miatt a Műegyetemnél

Magyar Honvédség;BRFK;lezárás;BKK;robbanótest;Műegyetem rakpart;

2026-08-06 18:56:00 CEST

Pénteken hajnali négy órakor lezárják a Szabadság hidat és a Raoul Wallenberg rakpartot teljes hosszában.

A Dunából előkerült robbanótestek elszállítása miatt péntek hajnalban időszakosan lezárják a Szabadság hidat és a budai rakpartokat a Műegyetemnél - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták, hogy múlt hétvégén érkezett két bejelentés egymáshoz közeli helyszínről a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére robbanótestek megtalálásáról Budapestről: a Raoul Wallenberg rakpart, valamint a Valdemar és Nina Langlet rakpart előtti Duna-mederből.

Kedden egy tűzszerész járőr mindkét helyszínen azonosította a talált eszközöket. A Raoul Wallenberg rakpart előtti egy második világháborús, szovjet 203 milliméteres betonromboló gránát és egy feltételezhetően 19. századi ágyúgolyó, míg a Műegyetem előtt egy második világháborús, német utánpótlás-konténert azonosítottak, amely nyolc Panzerfaust vetőcsövet, azokhoz tartozó Faustpatrone fejrészeket és detonátoraikat tartalmazza.

Az eszközöket méretükből, súlyukból és elhelyezkedésükből adódóan pénteken szállítják el.

Ezért hajnali négy órakor lezárják a Szabadság hidat és a Raoul Wallenberg rakpartot teljes hosszában. Az ott található robbanótestek elszállítását követően lezárják a Műegyetem előtti alsó és felső rakpartot a Szent Gellért tér - Műegyetem metrómegállótól a Petőfi híd lábáig, valamint a BME több épületét és a Zöld Sziget üzemanyagtöltő állomást is kiürítik.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti többek között az ott lakókat, dolgozókat, járművezetőket, oktatási intézményeket látogató fiatalokat, gyermekeket és szüleiket, hogy a tűzszerészeti munkálatok idejére az alábbi lakosságvédelmi intézkedés és forgalmirend-változás lép életbe.

Lezárják:

2026. augusztus 7-én 4 órától a szükséges ideig a Budapest I. és XI.,

Szent Gellért teret, Szent Gellért rakpartot, Műegyetem rakpartot, Raoul Wallenberg rakpartot, Valdemar és Nina Langlet rakpartot, Henryk Sławik rakpartot, valamint a Szabadság hidat.

Friedrich Born rakpartot a Döbrentei tértől a XI. kerület irányába.

Kiürítik:

2026. augusztus 7-én 4 órától a szükséges ideig a Budapest XI.,

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem T, R, D, Z, ÉL és MG jelű épületeit,

Zöld Sziget üzemanyagtöltő állomást.

A zárással érintett területen tartózkodni, illetve oda behajtani nem lehet.

A Budapesti Közlekedési központ tájékoztatása szerint korlátozásra kell készülni a Petőfi híd budai le- és felhajtóján, valamint a környező utcákban is. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan sem lehet közlekedni.

Módosul a közösségi közlekedési járatok közlekedése

a 19-es, a 47-es és a 49-es villamosok a dél-budai végállomások és a Szent Gellért tér, valamint a 19-es és az 56A villamosok az észak-budai végállomásaik és a Rudas Gyógyfürdő között közlekednek;

a 41-es villamos a Villányi út–Alkotás utca–Széll Kálmán tér–Margit körút útvonalon terelve közlekedik,

az M4-es metró 4:23-tól 5 percenként indul,

a Szent Gellért rakpart lezárása miatt az érintett autóbuszok módosított útvonalon közlekednek.

A BKK a lezárások idején az M4-es metró és a Hegyalja út–Villányi út útvonalon terelve közlekedő 7-es és 133E autóbuszok igénybevételét ajánlja.